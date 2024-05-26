Re: Петиция об утильсборе собрала 50 тысяч подписей - ее...

Отправлено: - 21:15

Те, что "у руля", вряд ли согласятся с отменой утильсбора и первичной регистрации.

Хотя стоит отметить, что сам процесс утилизации у нас как таковой просто отсутствует.

Кроме того, если машину перегнать для продажи, например, в рф, то утиль должны вернуть, правильно? Но нет! Не возвращают.

Утильсбор и первичка никак не влияют на развитие автомобильной отрасли республики по причине наличия только сборки авто из готовых деталей. Грубо говоря, авто выыходит с конвейера в Китае, там его разбирают на крупные детали и сливают все техжидкости. Привозят в РК, собирают, заливают техжидкости и продают. С чего бы стоимости авто уменьшиться, как обещали нам? Процессов-то стало больше, включая перевозку!

Кроме того, владельцем всех автопредприятий не является наше государство! Тогда зачем поддерживать частный автопром? Почему правительство не призывает поддержать, например, онкодиспансеры или детские дома, хотя все они - госсобственность? Или кто выпускает стеклопакеты, кирпичи...