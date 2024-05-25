«Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
Отправлено: 25.05.24 - 17:34
Речь о противостоянии тех, кто построил в Костанае многоквартирный дом по ул. Каирбекова, 83, и людьми, которые имеют рядом малоэтажное жилье. Его владельцы требовали признать строительство незаконным. Но суды не нашли для этого оснований. Стоит разобраться почему. Читать новость
Нужно разрабатывать новые правила строительства. Всё настолько изменилось, к примеру разница между Нг и Г1 у производителя минимальные, у госэкспертизы это огромный разрыв, обьясняю. НГ это негорючие материалы, если есть небольшое покрытие,допустим звукоизоляционым материалом , пусть даже обработанное самыми совершенными негорючим средствами это Г1. А дальше идёт бодание, между правилами и комфортом,при этом Г1 не самовоспламеняется и не поддерживает горение
По моему дело вообще не в пожарном разрыве,ну если бы стояла это многоэтажка на 5 метров дальше ,что изменится,тень не будет падать, или сверху просматриваемость не такая будет?На мой взгляд просто товарищ из частного дома хотел срубить бабла побольше с богатого застройщика,а теперь вот портит нервы себе и другим,надо конечно договариваться,а не лупить конский ценник за свой участок.
Всё нормально. А то люди хотят жить в центре города и как на своей даче в трусах ходить? Надо было раньше договариваться... Жадность... Что интересно, по фото, там 2 или 3 участка у товарища. Прикупил или там у всех такие участки...
Думаю надо иск было подавать на государственные органы, давшие разрешения на строительство дома, без общественных слушаний, с нарушением законов гос-ва, о признании действий государственных органов незаконными при выдаче ПДП. Ведь прокуратура провела проверку и выявила нарушение закона государственными органами (это факт), которое явилось бы поводом подачи дополнительного иска к имеющемуся о признании незаконным строительства МЖД по ул. Каирбекова 83. Ведь дело не срубке денег с застройщика, а дело в нарушении законов и нарушений прав собственника смежного земельного участка! Правильно делает, нужно найти толковых адвокатов и с участием прокуратуры восстановит законность, а нарушителей привлечь к ответственности за совершенное беззаконие!
Не вижу никаких нарушений. На первом фото, дом стоит чуть в стороне и примыкает к торцу. То, что близко к забору, так это нормально. Просто мужик хочет Порш и безбедную старость...его ожидания - его проблемы
mks2703: Всё нормально. А то люди хотят жить в центре города и как на своей даче в трусах ходить? Надо было раньше договариваться... Жадность... Что интересно, по фото, там 2 или 3 участка у товарища. Прикупил или там у всех такие участки..
....фамилию ЕСЕРГЕПОВ изучите и всё понятно станет откуда 2 или 3 участка....а может просто однофамильцы...совподения бывают...
сайлау курманов: Вы уже несколько раз на этой неделе употребили это непотребное слово,в чем дело? Вы
Объясняю. Первый раз, как ты прочитал, речь казалась вида моей жены, конкретно зада. На который глядят и представляют у себя в уме какие то эротические фантазии. Там тема была про эротику. Тут ровно то же самое. Будет подглядывание, разглядывание, целой семьи уже, как они ходят, как они одеваются, как раздеваются, как у себя во дворе бегают голышом. Подглядывание за кем то с последующими эротическими фантазиями называется по умному как то вуаризм. То есть опять же у некоторых в мечтах придумываются какие то эротические фантазии с последующим физиологическим возбуждением, которое устраняется именно таким способом, о котором ты вопрошаешь. Иначе быть не может. Потому и сказал.
111: Объясняю. Первый раз, как ты прочитал, речь казалась вида моей жены, конкретно зада. На который глядят и представляют у себя в уме какие то эротические фантазии. Там тема была про эротику. Тут ровно то же самое.
.....Марик ты дипломы свои показал мы все видели и знаем что успешно закончил учебные заведения советского союза.... но не вздумай выставлять фото своей супруги я думаю она это не одобрит....Амирку мы видели и знаем как он поёт надо послать его на детское евровидение....
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