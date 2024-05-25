Цитата:
simkst:
компетенцию врача ( хотя везде протоколы) динамику заболевания у конкретного пациента /релевантность лечения поставленному диагнозу
...
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Что касается остального в списке, то - сомневаюсь, что по аптечным продажам можно отследить перечисленное.
Ведь для этого не только маркировка нужна, но и внесение в базу информации по рецепту - кто выписал, когда, зачем, почему... А как же врачебная тайна?
Плюс к этому, не всегда нужное лекарство имеется в наличии в ближайшей аптеке. Иногда нужно по городу покататься, чтобы найти то, что нужно. А то и в другой город ехать придётся. Мне как-то приходилось вообще из России заказывать.
Так что, какие уж тут компетенции, релевантность и динамика... Вылечиться бы.
...
Хотя есть у нас сеть аптечная... "Цветная" называется.
Вот там безо всякой маркировки отслеживаются все покупки клиента во всех аптеках сети. Когда, где, по какой цене, сколько... Но, опять же, без информации о рецепте.
...
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется...
Там что отслеживать?