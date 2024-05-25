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≡ Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
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Всё больше и больше убеждаешься, что наша страна живёт странно. Возьмём два недавних решения власти: одно центральной, другое местной. Я их не понял. Говорил со многими знакомыми и все в один голос заявили - очередная глупость.
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
20
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 13:54
#30
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Цитата:
saba:
я прихожу к невропатологу


Прием у частного/платного невропатолога или в поликлинике , к которой прикреплены ?
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1372
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 17:58
#31
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Цитата:
simkst:
Интересно было бы услышать мнение врачей.

Интересно...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1372
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 18:09
#32
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Цитата:
simkst:
компетенцию врача ( хотя везде протоколы) динамику заболевания у конкретного пациента /релевантность лечения поставленному диагнозу

...
Сдаётся мне, качество дОлжно отсеживать в другом месте и задолго до того, как лекарство попадёт в аптеки.
Что касается остального в списке, то - сомневаюсь, что по аптечным продажам можно отследить перечисленное.
Ведь для этого не только маркировка нужна, но и внесение в базу информации по рецепту - кто выписал, когда, зачем, почему... А как же врачебная тайна?
Плюс к этому, не всегда нужное лекарство имеется в наличии в ближайшей аптеке. Иногда нужно по городу покататься, чтобы найти то, что нужно. А то и в другой город ехать придётся. Мне как-то приходилось вообще из России заказывать.
Так что, какие уж тут компетенции, релевантность и динамика... Вылечиться бы.
...
Хотя есть у нас сеть аптечная... "Цветная" называется.
Вот там безо всякой маркировки отслеживаются все покупки клиента во всех аптеках сети. Когда, где, по какой цене, сколько... Но, опять же, без информации о рецепте.
...
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется...
Там что отслеживать?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 19:37
#33
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Цитата:
Skeptic:
А ещё много лекарств отпускается без рецептов. Для самолечения, что называется... Там что отслеживать?


Да при чем тут отпуск лекарств по рецепту врачей и без? Это ваще другая тема...
Маркировка и занос в электронную базу нужен для исключения левых поставок лекарств. Чтобы люди не употребляли таблетки завезенные левым путем. Тут товарищ на примере водки объяснял, так вот это тоже самое, только для лекарств...
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1372
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 20:16
#34
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Цитата:
mks2703:
Это ваще другая тема

Ваще я отвечал другому человеку. :-)
Что касается параллели с алкоголем...
Суррогата стало меньше не благодаря маркам, а потому что просто силовики работать в этом направлении стали лучше.
И если какие-то дельцы пытаются что-то где-то бодяжить и клеить левые марки, их довольно быстро вычисляют и вычёркивают.
Иными словами - порядка стало больше по сравнению с бардаком 90-х.
Так и с лекарствами - "не там ищете, господа!"
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1372
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 26.05.24 - 20:18
#35
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Вот, спросил у россиян про маркировку...
Ответ:
"Нет, до такого маразма не дошли.
Росздравнадзор и Роспотребнадзор надзирают и предохраняют.
Думаю так же как автор статьи."
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