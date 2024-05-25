Отправлено: - 20:01

abaika95:

Универсам это колхозное заимствование в СССР американского супермаркета

Цитата:Откуда столько злости к прошлому. Это наша страна, хоть и в прошлом. Сейчас она стала меньше (сократилась до размера республики), но это не значит, что земля стала другой. Это вся та же земля, только вывески поменялись, но люди всё те же, их дети и внуки и правнуки продолжают жить на этой земле...Это нормально. Кто-то был ментом, кто-то бандитом, кто-то учителем или врачом, шахтером или рабочим... Много людей жило на этой земле, и теперь их дети живут здесь. Они были верующими и неверующими, но в массе своей они были пионерами и комсомольцами, партийцами... Они умирали за эту страну, нисколько не сомневаясь, что это зря...Откуда появляетесь вы, наполненные злостью и ненавистью к прошлому? Вас что, убили в несправедливых войнах или вы отмотали срок несправедливо, или может вы живете в полной нищете и у вас нет компа, и нет еды и сил, чтобы писать гадости про прошлое...Да раньше, не всё было хорошо. Но хорошо не было изначально. В каком состоянии была страна в начале 20 века и в каком была до перестройки - две огромные разницы... На Западе все также... Везде одно и тоже...Иногда начинаю понимать Сталина...