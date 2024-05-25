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≡ Маркетинговые ходы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:00
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Все из нас посещают супермаркеты. Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия. Меня постоянно терзают мутные сомнения по поводу цены. Дело в том, что в некоторых больших магазах есть бонусные, дисконтные, скидочные (не знаю как правильно) карты. Чисто для «своих». Надо только её завести или приобрести.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9868
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:00
#1
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Цитата:
И тут я задаюсь себе вопросом. А не нарушаются ли мои права как потребителя и гражданина

Источник:

Нет не нарушаются,у вас есть выбор купить дороже или дешевле,не ходите в дорогой магазин,покупайте там где дешевле, в чём проблема?
Наши права нарушаются когда монополисты задирают цены,как например ещё месяц назад у меня был выбор где покупать электричество,в основной энергоснабжающей компании ,или у сволочей спекулянтов посредников,я покупал у посредников потому что там было дешевле на целых 5 тенге,что в месяц давало мне экономию в 50000 тнг,теперь по указу министра ,кровопийцев посредников ликвидировали и выбора больше нет теперь все платят в одну контору естественно дороже.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 25.05.24 - 18:39
#2
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Цитата:
Добринцофф:
Нет не нарушаются,у вас есть выбор купить дороже или дешевле,не ходите в дорогой магазин,покупайте там где дешевле, в чём проблема?


Дело же не в дорогом магазине. В дорогом, я беру иногда дорогие напитки для сравнения...
Дело в обычном супермаркете. Где 2 цены на ценнике. Вот о чем речь. Это уже незаконно на территории нашей страны. Цена для всех должна быть - одна.
Они могут, на основании каких-то правил (покупки каждый день, покупки на большую сумму), делать скидки. Хотя и здесь идет ущемление прав одних перед другими...
Но на прилавке, должна быть одна цена... А на кассе, они наверно могут давать скидки, но не думаю, что это правильно...
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
171
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 11:57
#3
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Куда автор потратит кучу времени, которую он сэкономил , не дописывая 2 последних буквы в слове " магазин " ? Или это тоже маркетинговый ход ? А может автор подкидывает идентификационный опознавательный код , типа - я ваш, бро ?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9868
Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 13:43
#4
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Цитата:
mks2703:
Дело же не в дорогом магазине. В дорогом, я беру иногда дорогие напитки для сравнения... Дело в обычном супермаркете. Где 2 цены на ценнике.

Наверное было бы правильно выложить здесь фото этих ценников и название магазина,возможно контролирующие органы ка то прокомментируют эту ситуацию.
На складской есть магазины где три ценника.
Первый самый дорогой при расчёте в розницу картой,второй подешевле при покупке небольшим оптом но расчёт за нал и третий при покупке оптом от 1 ящика за наличку.Как по мне то это правильно.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 14:28
#5
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Цитата:
Филипповна:
типа - я ваш, бро ?


Я ваш бро... Сенкс, что догадались...

Цитата:
Филипповна:
Куда автор потратит кучу времени, которую он сэкономил , не дописывая 2 последних буквы в слове " магазин " ? Или это тоже маркетинговый ход ?


На самом деле всё проще. Меня самого коробит "магаз" - легкий флёр приблатненности... Но у меня есть одноклассница из Томска (бывшая отличница), и она постоянно, уже лет 10 употребляет этот "магаз". Может она наблатыкалась от своего мужа - блатного - но, это другая история... Так что ссорри, если режет слух...
Ну и назвать супермаркет магазином какбэ язык не поворачивается, а магазом вроде как можно...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 14:31
#6
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Цитата:
Добринцофф:
Наверное было бы правильно выложить здесь фото этих ценников и название магазина,возможно контролирующие органы ка то прокомментируют эту ситуацию. На складской есть магазины где три ценника.


Наверно, вы догадываетесь, что если я выложу фото ценников, меня затаскают по судам за "порчу" имиджа...
На складской - оптовке - это нормальное явление...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15916
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 16:05
#7
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Цитата:
Супермаркет новомодное название советского универсама. Да бог с ними. Новые времена – новые названия.

Универсам это колхозное заимствование в СССР американского супермаркета
Поэтому современные названия вполне оригинальны к этому типу магазинов супров и никак наоборот
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38401
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 17:43
#8
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Цитата:
Так вот по поводу сомнений. В магазах «для своих» есть две цены – одна для тех у кого есть эта карта (для «своих»), и другая для чужих (у кого нет этой карты). Меня это всегда напрягает. Я не хочу где-то светить свои данные и потому прохожу мимо этих подарков в виде скидочных карт. Но поэтому вынужден платить больше.


Просто ты богатый человек.
Мы деньги стараемся немного хоть, но экономить, ходим по супермаркетам, берем со скидками товар.
Это все от безденежья
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38401
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 17:46
#9
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Цитата:
И, что вы думаете, алкоголь, который я обычно беру, здесь стоит столько же, сколько и в другом магазе, но со скидкой. А без скидки, там оно стоит на 200-300 дороже.

Если производитель делает скидку, то во всех супермаркетах она идет, где больше, где меньше, в магазинах у дома как правило ее нет.
Если супермаркет делает скидку на одно, другой супермаркет делает скидку на другое.
Допустим тебе надо водка и селедка.
У одно скидка на водку, у другого на селедку.
В оконцовке ты отдашь одинаковые деньги, в какой бы ты супермаркет не пошел.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38401
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 17:49
#10
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А по скидкам мне кажется Солнечный лидирует по пиву, Астыкжан по каким то фруктам, Смойл по водяре, а вот этот узбекский магазинчик в 12ти этажке по конфетам сникерс и марс и тд.
А вот мясо везде дорогое.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 20:01
#11
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Цитата:
abaika95:
Универсам это колхозное заимствование в СССР американского супермаркета


Откуда столько злости к прошлому. Это наша страна, хоть и в прошлом. Сейчас она стала меньше (сократилась до размера республики), но это не значит, что земля стала другой. Это вся та же земля, только вывески поменялись, но люди всё те же, их дети и внуки и правнуки продолжают жить на этой земле...
Это нормально. Кто-то был ментом, кто-то бандитом, кто-то учителем или врачом, шахтером или рабочим... Много людей жило на этой земле, и теперь их дети живут здесь. Они были верующими и неверующими, но в массе своей они были пионерами и комсомольцами, партийцами... Они умирали за эту страну, нисколько не сомневаясь, что это зря...
Откуда появляетесь вы, наполненные злостью и ненавистью к прошлому? Вас что, убили в несправедливых войнах или вы отмотали срок несправедливо, или может вы живете в полной нищете и у вас нет компа, и нет еды и сил, чтобы писать гадости про прошлое...
Да раньше, не всё было хорошо. Но хорошо не было изначально. В каком состоянии была страна в начале 20 века и в каком была до перестройки - две огромные разницы... На Западе все также... Везде одно и тоже...Иногда начинаю понимать Сталина...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
559
Re: Маркетинговые ходы
Отправлено: 26.05.24 - 20:06
#12
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Цитата:
111:
Просто ты богатый человек. Мы деньги стараемся немного хоть, но экономить, ходим по супермаркетам, берем со скидками товар. Это все от безденежья


И это говорит чел, купивший Айфон и какой-то комбайн на кухню за практически лям...)))
Офигеть...
Я просто стараюсь брать качественный чай и бухло, потому что это не кажный день, а по праздникам... А праздники надо делать почаще, чтобы серость жизни не брала верх...
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