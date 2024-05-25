Отправлено: - 15:24

mks2703:

Всё нормально. А то люди хотят жить в центре города и как на своей даче в трусах ходить? Надо было раньше договариваться... Жадность... Что интересно, по фото, там 2 или 3 участка у товарища. Прикупил или там у всех такие участки..

Цитата:....фамилию ЕСЕРГЕПОВ изучите и всё понятно станет откуда 2 или 3 участка....а может просто однофамильцы...совподения бывают...