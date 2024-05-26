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≡ Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего подходят на роль первого питомца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего подходят на роль первого питомца
Отправлено: 26.05.24 - 14:46
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На ежегодную «Ночь в музее» в Костанае традиционно приходят интересные гости: кто с поделками, кто с цветами, а кто и с животными. Последние особенно привлекают детей, в этом году они были в восторге от хомячков и просили подержать в руках крысу благородного пепельного оттенка. Этих животных по просьбе организаторов принесла Евгения КОЗЛЕНКОВА, которая знает о содержании грызунов, кажется, все.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38395
Re: Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего...
Отправлено: 26.05.24 - 14:46
#1
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Зачем разводить этих тварей, вам там что, мало что собак и кошек выкидывают, когда они подрастают?
Недавно тоже себе взяли брошенного котенка.
За распространение всякой живности, в том числе и котят с собачками, которые вырастая доставляют много проблем, всяких крыс, змей, ежиков и тд, нужно сажать и по полной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38395
Re: Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего...
Отправлено: 26.05.24 - 14:50
#2
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Мне лет 5-6 было, хамякииу нас были.
До сих пор помню как их мама отрывала детям головы и ела.
Потом мне сказали выкинуть из зимой, отнес в летнюю кухню на Узкой.
И потом думаю, если матери пожирают своих детей, то это со всеми так, тем более животными.
Перестал их жалеть.
Животные это наша еда.
Остальным не место быть с человеком.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1272
Re: Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего...
Отправлено: 26.05.24 - 15:16
#3
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.....когда был маленьким мечтал разводить паучков но мама мне запретила...
....а крысы мышки полевые жили у нас за железной дорогой соберёмся на тарелку купаться или коровку еду возмём с собой идём по полю покормим мышек полевых и пошли купаться..
....вот жизнь была в гормонии с природой воли не лешали животный мир а что сегодня во первых вонь от этих хомяков уход..уход...и уход...а так вонизма страшная...
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