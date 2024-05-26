Re: Комочек счастья в руке - Какие животные больше всего...

Отправлено: - 14:50

Мне лет 5-6 было, хамякииу нас были.

До сих пор помню как их мама отрывала детям головы и ела.

Потом мне сказали выкинуть из зимой, отнес в летнюю кухню на Узкой.

И потом думаю, если матери пожирают своих детей, то это со всеми так, тем более животными.

Перестал их жалеть.

Животные это наша еда.

Остальным не место быть с человеком.