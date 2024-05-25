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≡ В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к животным в Индии и Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49259
В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к животным в Индии и Казахстане
Отправлено: 25.05.24 - 13:10
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В Индии принято улыбаться всем и всему - океану, солнцу, уличным животным, друг другу. Слово «принято» в данном контексте даже не совсем уместно. Люди в Индии просто так живут, улыбаясь. Улыбаются в этой стране и собаки, ведя исключительно вольную жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38395
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 13:10
#1
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Что то не вижу на картинках ни одного улыбающегося и целующего счастливую собаку индуса.
Страна, где жизнь человека дешевле чем жизнь собаки, ну это так себе думаю..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
555
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 13:25
#2
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Это у них просто зимы нет. Улыбка сразу бы прошла, они сбились бы в стаю и стали агрессивной сворой...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1272
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 17:03
#3
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....не ходите женский пол в Индию гулять у них практикуется групповые износилования женщин особенно туристов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6895
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 17:22
#4
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Когда я был студентом в Питере,были у нас в группе индусы. Так, вкусную начинку пирожков они отдавали голубям,кроме картошки и капусты. Для нас было дико видеть такое. Они обьясняли такой поступок,что во время убоя,животное мучилось и его тело вырабатывало яд,которым могли бы отравиться люди. Тут я не унимался,утверждал что голуби же не отравились. На это они не могли что-то сказать
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1272
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 26.05.24 - 02:32
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
Когда я был студентом в Питере,были у нас в группе индусы.

.....когда они готовят запахи это просто жесть..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
589
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 26.05.24 - 07:31
#6
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ой ой ой ну просто умиление какое-то - песок грязнючий, бычки валяются но зато
соба-а-ачки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1272
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 26.05.24 - 15:01
#7
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.....я бы не осмелился да и детям приблежатся к собачкам, чумка, глисты да прочая зараза бродячих собак....вон наши двортерьеры по мусоркам шастают не хочу лобызай...
.....да зачем в заморскую Индию ехать тамошних сабак лабызать,можно у нас наших местных родных,можно тур в ПЧСТР устроить с лабызаниями и игрой....
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