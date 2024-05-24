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родом из Шанхая2022:

....Галина так кто поставщик оборудывания для литья западные представители или китайские?Кто монтирует и обучает?

Цитата:....Группа компаний EMAG получила крупный заказ от КамЛитКЗ Ряд важных экономических соглашений был подписан на Германо-Казахстанском экономическом форуме, который состоялся 20 июня 2023 года в столице Казахстана Астане. В экономическом форуме приняли участие видные политические деятели, в том числе президент Казахстана Касым-Шомарт Токаев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Одним из невыполненных соглашений стал крупный заказ для группы EMAG. Контракт с «КамЛитКЗ», крупной казахстанской промышленной компанией, стоит порядка двухзначных миллионов и включает поставку 35 машин, которые будут использоваться в производственных системах.КамЛитКЗ планирует построить новый завод по производству осей грузовых автомобилей в Костанае, Казахстан. При запланированной мощности около 74 000 осей в год КамЛитКЗ сталкивается с масштабным расширением производства. Группа EMAG не только поставит станки для мягкой и твердой обработки, но и обеспечит их автоматизацию. Проект включает в себя 20 различных семейств заготовок, которые обрабатываются на производственных системах EMAG. Этим крупным заказом группа EMAG подчеркивает свой опыт в разработке и производстве производственных систем. Ключ к успеху этого проекта заключается в способности группы EMAG предлагать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям клиента. Она использует свои обширные ноу-хау для оптимальной координации всех аспектов: от разработки машин до автоматизации.