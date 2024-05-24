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≡ «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49255
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:19
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Это одно из двух структурных подразделений ТОО KamLitKZ. Первый камень в основание предприятия был заложен в 2020 году. Сейчас это производство действует в пусконаладочном режиме, до конца года заводчане обещают начать серийный выпуск продукции. 23 мая к ним приезжал аким Костанайской области, сказал, чтобы «сверить часы».
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1311
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 22:08
#15
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Почему не привели цифры по энергопотреблению?
без электричества не останемся?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1265
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 23:23
#16
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....Галина так кто поставщик оборудывания для литья западные представители или китайские?Кто монтирует и обучает?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15915
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 25.05.24 - 12:29
#17
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У Макса из Канады истерика что он даже не комментировал эту новость
Как это так?? Без него в Костанае что-то построили да ещё металлургическое!!? Ааааа
Он же считал что без него тут сразу развалится все должно))
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1265
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 25.05.24 - 16:56
#18
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
....Галина так кто поставщик оборудывания для литья западные представители или китайские?Кто монтирует и обучает?

....Группа компаний EMAG получила крупный заказ от КамЛитКЗ Ряд важных экономических соглашений был подписан на Германо-Казахстанском экономическом форуме, который состоялся 20 июня 2023 года в столице Казахстана Астане. В экономическом форуме приняли участие видные политические деятели, в том числе президент Казахстана Касым-Шомарт Токаев и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Одним из невыполненных соглашений стал крупный заказ для группы EMAG. Контракт с «КамЛитКЗ», крупной казахстанской промышленной компанией, стоит порядка двухзначных миллионов и включает поставку 35 машин, которые будут использоваться в производственных системах.КамЛитКЗ планирует построить новый завод по производству осей грузовых автомобилей в Костанае, Казахстан. При запланированной мощности около 74 000 осей в год КамЛитКЗ сталкивается с масштабным расширением производства. Группа EMAG не только поставит станки для мягкой и твердой обработки, но и обеспечит их автоматизацию. Проект включает в себя 20 различных семейств заготовок, которые обрабатываются на производственных системах EMAG. Этим крупным заказом группа EMAG подчеркивает свой опыт в разработке и производстве производственных систем. Ключ к успеху этого проекта заключается в способности группы EMAG предлагать индивидуальные решения, адаптированные к конкретным потребностям клиента. Она использует свои обширные ноу-хау для оптимальной координации всех аспектов: от разработки машин до автоматизации.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1265
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 25.05.24 - 17:00
#19
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Цитата:
abaika95:
У Макса из Канады истерика что он даже не комментировал эту новость Как это так?? Без него в Костанае что-то построили да ещё металлургическое!!? Ааааа Он же считал что без него тут сразу развалится все должно))

....у меня из ПЧСТРа Абайка истерики жок с прокомментирую завод та построиль а куда вся продукция пойдёт? блоки и мосты для КИА будут производить?
:-P :-P :-P
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4829
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 25.05.24 - 17:22
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
истерики жок с

Истерика вообще ни к чему! Я уже давно писал про этот завод и про ещё несколько. Но тот же Абайка скептически всё это воспринимал. Это действительно так, я когда работал таксистом,всегда поражался изменения экстерьеров (внутрь понятно не ходил),это было ещё до завода КИА, я не знаю насчёт зарплат, но мини ДнепроГэс там строят( понятно что в иносказательном смысле) А Шанхаю, который возил что то, на завод Фольксвагена в Германии самое время подсуетиться и , что нибудь начать туда возить,хоть на КамЛит,хоть на Киав,главное,чтобы взяли.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1265
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 26.05.24 - 01:24
#21
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Цитата:
saba:
А Шанхаю, который возил что то, на завод Фольксвагена в Германии самое время подсуетиться и , что нибудь начать туда возить,хоть на КамЛит,хоть на Киав,главное,чтобы взяли.

....специфику поменял на данный момент занимаюсь сбором клубники....в сельхозработники подался,яблоки,картофель,капуста и.т.д.....
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