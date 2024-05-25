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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 14:06
#6541
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Цитата:
abaika95:
Английский введут русский отменят

Доооооо, уже ввели, ага. Мы то план разнарядку видели, где там английские группы в 2025, или в 2026? Когда?


Цитата:
abaika95:
и в Россию мы можем съездить

Харош свистеть, ты же - невыездной, тебе туда дорога закрыта уж пару лет как :lol:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 14:15
#6542
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Цитата:
111:

Педофилия, насилие и убийства: почему в Казахстане опасно быть ребёнком.
Педофилия, насилие и убийства: почему в Казахстане опасно быть ребёнком
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23233
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 14:25
#6543
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Цитата:
N0name:
Педофилия, насилие и убийства: почему в Казахстане опасно быть ребёнком.

Вы прям ему бревно обратно в глаз запихали :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38385
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 14:34
#6544
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Цитата:
N0name:
Педофилия, насилие и убийства: почему

Мимо.
Я только о тех, о ком говорим, кто пришел якобы строить школы и нападать, и это только за предыдущую неделю кстати.
За всю историю, сколько там погибают дети, сколько их насилуют и убивают в Украине и в России эти Герои войны, это вообще жесть.
Сколько уничтожили за два года других, чтоб построить школы на русском, пол миллиона?
Где ты у нас видишь такое, чтоб мы продвигая кпзахский язык, уничтожаем по пол миллиона у соседей и у нас?
За уши и на вентилятор не надо притаскивать что то, отношения к тому не имеющее
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 18:11
#6545
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Цитата:
111:
любим мы тех, кто делает это сейчас в Украине



Люби тех кто это делает сейчас в Казахстане
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
532
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 18:31
#6546
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abaika95:
А за что быть благодарными?


[Исправлено: N0name, 26.05.2024 - 00:22]

[Исправлено: N0name, 26.05.2024 - 00:23]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 21:06
#6547
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Цитата:
Мишаня:
Да. По заводу за пуд зерна и две коровы.

Мишаня уж прости зацепил, буду защищаться! В 1909 году корову можно было купить за 8 рублей на ярмарке в Семипалатинске,наверное при торговле можно было купить и дешевле. Посему не будем так уж и преумножать стоимость заводов и фабрик построенных в Костанайской области. Если точно сказать была пивоваренная фабрика Лоренца,мельницы и затем пошло во время ВОВ, это было вынужденно эвакуация, химзавод,фабрика Большевичка больше не помню, кто знает поправьте,остальное за счёт области строилось,хотя нет камаз вложил деньги был завод по ремонту двигателей.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 21:10
#6548
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Вообще стоит смотреть, 20 граммов перца стоила в то же 1909 году 1 рубль,разница огромная и сейчас я считаю как бы справедливо, что специи не стоят сравнимо с мясом
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 21:14
#6549
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Цитата:
abaika95:
Его впихнули в международные языки ООН по итогам второй мировой

А кто нибудь знает что по итогам ВОВ Украина и Белоруссия были отдельно представлены в ООН, почитайте
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 21:22
#6550
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Тяжело воспринимать нынешних патриотов России, якобы они против нацизма в Украине. Скажите тогда за что воевал мой дед 50 летие которого смерти недавно мы отмечали, это не принято, дети , мои дяди так сказали. Кавалер двух орденов Славы,зачем он воевал? Чтобы русские убивали украинцев? Как то сложно все это
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3386
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 21:23
#6551
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Цитата:
saba:
В 1909 году корову можно было купить за 8 рублей на ярмарке

Анекдот в стиле Alex60.
Муж говорит жене: А свари-ка мне борщик, как бабушка моя делала. Такой вкусный, до сих пор помню. У нее и книга поваренная осталась.
Жена сварила ему борщ, попробовал он, скривился и говорит= Навара нет, борщ невкусный. Не умеешь ты готовить как моя бабушка.
Жена: Как так?иЯ делала все по рецепту, как написано в книге: "Возьмите мяса на 10 копеек...".
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 22:45
#6552
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Цитата:
Козлов я:
Анекдот в стиле Alex60.

Совершенно не понял о чём Вы? Почитайте отчёты Семипалатинской ярмарки за 1909 год. Нам преподавали, скорее всего где то в интернете есть!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 22:50
#6553
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Понимаете есть такая гадость, то ли в советском образовании, то ли в моём мозгу читал про Абая когда то и засела эта цена про корову в 8 рублей, про цену на перец точно не помню скорее всего, позже прочитал. Про цену на корову могу точно ответить
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 22:57
#6554
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Что ещё могу сказать про разницу в ценах средняя ежедневная зарплата составляла 20 копеек в день,тогда не в моде были месячные зарплаты.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 25.05.24 - 22:59
#6555
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Можете посчитать борщик!
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