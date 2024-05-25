Мимо. Я только о тех, о ком говорим, кто пришел якобы строить школы и нападать, и это только за предыдущую неделю кстати. За всю историю, сколько там погибают дети, сколько их насилуют и убивают в Украине и в России эти Герои войны, это вообще жесть. Сколько уничтожили за два года других, чтоб построить школы на русском, пол миллиона? Где ты у нас видишь такое, чтоб мы продвигая кпзахский язык, уничтожаем по пол миллиона у соседей и у нас? За уши и на вентилятор не надо притаскивать что то, отношения к тому не имеющее
Мишаня уж прости зацепил, буду защищаться! В 1909 году корову можно было купить за 8 рублей на ярмарке в Семипалатинске,наверное при торговле можно было купить и дешевле. Посему не будем так уж и преумножать стоимость заводов и фабрик построенных в Костанайской области. Если точно сказать была пивоваренная фабрика Лоренца,мельницы и затем пошло во время ВОВ, это было вынужденно эвакуация, химзавод,фабрика Большевичка больше не помню, кто знает поправьте,остальное за счёт области строилось,хотя нет камаз вложил деньги был завод по ремонту двигателей.
Тяжело воспринимать нынешних патриотов России, якобы они против нацизма в Украине. Скажите тогда за что воевал мой дед 50 летие которого смерти недавно мы отмечали, это не принято, дети , мои дяди так сказали. Кавалер двух орденов Славы,зачем он воевал? Чтобы русские убивали украинцев? Как то сложно все это
saba: В 1909 году корову можно было купить за 8 рублей на ярмарке
Анекдот в стиле Alex60. Муж говорит жене: А свари-ка мне борщик, как бабушка моя делала. Такой вкусный, до сих пор помню. У нее и книга поваренная осталась. Жена сварила ему борщ, попробовал он, скривился и говорит= Навара нет, борщ невкусный. Не умеешь ты готовить как моя бабушка. Жена: Как так?иЯ делала все по рецепту, как написано в книге: "Возьмите мяса на 10 копеек...".
Понимаете есть такая гадость, то ли в советском образовании, то ли в моём мозгу читал про Абая когда то и засела эта цена про корову в 8 рублей, про цену на перец точно не помню скорее всего, позже прочитал. Про цену на корову могу точно ответить
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