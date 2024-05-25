Отправлено: - 16:17

saba:

Что касается теплых остановок ,без бомжей, есть один способ. Устроить теплые ночлежки для них,

Цитата:Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации. И в Костанае тоже. Зимой они там, а летом стремятся "на вольные хлеба" (помойки, металл)... Ну есть, которые не любят ЦА - вольные сталкеры...