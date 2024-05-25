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Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49255
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
Всё больше и больше убеждаешься, что наша страна живёт странно. Возьмём два недавних решения власти: одно центральной, другое местной. Я их не понял. Говорил со многими знакомыми и все в один голос заявили - очередная глупость.
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s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 18
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:06
Цитата:
Что она даст = доступность ,снижение цены , увеличение ассортимента ?
Цитата:
Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?
saba:
Маркировка лекарств это необходимая мера
Маркировка лекарств это необходимая мера
Что она даст = доступность ,снижение цены , увеличение ассортимента ?
Цитата:
mks2703:
Налицо оборот и необходимый ассортимент, который нужен стране.
Налицо оборот и необходимый ассортимент, который нужен стране.
Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:17
Цитата:
Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации. И в Костанае тоже. Зимой они там, а летом стремятся "на вольные хлеба" (помойки, металл)... Ну есть, которые не любят ЦА - вольные сталкеры...
saba:
Что касается теплых остановок ,без бомжей, есть один способ. Устроить теплые ночлежки для них,
Что касается теплых остановок ,без бомжей, есть один способ. Устроить теплые ночлежки для них,
Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации. И в Костанае тоже. Зимой они там, а летом стремятся "на вольные хлеба" (помойки, металл)... Ну есть, которые не любят ЦА - вольные сталкеры...
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:22
Цитата:
Речь ведь не только о маркировке, в основном о движении маркированного лекарства на нашей территории.
В министерстве будут видеть, сколько лекарств "заехало", сколько продано. Сколько можно самим произвести, да и самим закупить необходимый минимум, который положен бесплатно...
simkst:
Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?
Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?
Речь ведь не только о маркировке, в основном о движении маркированного лекарства на нашей территории.
В министерстве будут видеть, сколько лекарств "заехало", сколько продано. Сколько можно самим произвести, да и самим закупить необходимый минимум, который положен бесплатно...
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 18
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:26
Цитата:
в каком министерстве ?
mks2703:
В министерстве будут видеть,
В министерстве будут видеть,
в каком министерстве ?
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 17:03
Цитата:
Хотел дать развёрнутый ответ, увы не получилось. ЦА это надо придти , трезвым, желательно с документами и т. д. Я имею в виду именно ночлежки, пришёл, не умер и Слава Богу
mks2703:
Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации
Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации
Хотел дать развёрнутый ответ, увы не получилось. ЦА это надо придти , трезвым, желательно с документами и т. д. Я имею в виду именно ночлежки, пришёл, не умер и Слава Богу
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 17:09
Цитата:
В Министерстве Добрых Дел... Ну канешно в Минздраве и Минэкономики
simkst:
В Министерстве Добрых Дел... Ну канешно в Минздраве и Минэкономики
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 589
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 20:00
с остановками мои мысли при прочтении новости тоже сформировались как и у автора. Недодумали немного при принятии этого решения. Видимо еще немало дров тут наломают
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:27
Цитата:
Слова, конечно, красивые...
Только напомню: все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" придумывают и принимают люди.
А людям свойственно ошибаться. Особенно в нашем государстве.
Одни манипуляции с именем первого президента чего стоят.
Так что - критиковать все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" можно и дОлжно.
абике:
законы, судебные решения, нормативные постановления
законы, судебные решения, нормативные постановления
Слова, конечно, красивые...
Только напомню: все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" придумывают и принимают люди.
А людям свойственно ошибаться. Особенно в нашем государстве.
Одни манипуляции с именем первого президента чего стоят.
Так что - критиковать все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" можно и дОлжно.
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:36
"Маркировка лекаств нужна."
Стесняюсь спросить: кому нужна?
Кто из болящих хоть когда-нибудь изучал упаковку лекарства при его покупке на предмет какой-либо маркировки?
...
Всё гораздо проще. Чиновников, сочиняющих подобные "правила", не волнует насыщение рынка качественными лекарствами. Их волнует текущий мимо аффилированных с ними контор денежный поток, связанный с этими лекарствами.
Ибо, по сути, таможенного и налогового законодательства должно хватать для борьбы с контрафактом.
Не хватает? Значит, здесь мы имеем конфликт ЛИЧНЫХ интересов дельцов от таможни, налоговой и фармацевтики. Типа - "рынок" не могут поделить.
И не надо наводить тень на плетень.
Стесняюсь спросить: кому нужна?
Кто из болящих хоть когда-нибудь изучал упаковку лекарства при его покупке на предмет какой-либо маркировки?
...
Всё гораздо проще. Чиновников, сочиняющих подобные "правила", не волнует насыщение рынка качественными лекарствами. Их волнует текущий мимо аффилированных с ними контор денежный поток, связанный с этими лекарствами.
Ибо, по сути, таможенного и налогового законодательства должно хватать для борьбы с контрафактом.
Не хватает? Значит, здесь мы имеем конфликт ЛИЧНЫХ интересов дельцов от таможни, налоговой и фармацевтики. Типа - "рынок" не могут поделить.
И не надо наводить тень на плетень.
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:39
Что касается оставок с бомжами...
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по определению быть не может.
А если она есть, то вопрос ко всем: почему?
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по определению быть не может.
А если она есть, то вопрос ко всем: почему?
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 22:37
Цитата:
А как же тогда Париж с клошарами? Или Нью Йорк со своими бездомными? И в Москве их много, сам видел. В каком цивилизованном мире вы живёте?
Skeptic:
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по
А как же тогда Париж с клошарами? Или Нью Йорк со своими бездомными? И в Москве их много, сам видел. В каком цивилизованном мире вы живёте?
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 22:42
Цитата:
Насчёт маркировки лекарств я не так сведущ, могу сказать одно, маркировку алкоголя в Казахстане ввели гораздо раньше , чем в России, поэтому людей у нас умерло меньше! Я сам чуть не умер в Аше, чуть глотнув Аксаковской водки по поводу рождения у друга дочери, рвотный рефлекс спас
Skeptic:
Маркировка лекаств нужна."
Маркировка лекаств нужна."
Насчёт маркировки лекарств я не так сведущ, могу сказать одно, маркировку алкоголя в Казахстане ввели гораздо раньше , чем в России, поэтому людей у нас умерло меньше! Я сам чуть не умер в Аше, чуть глотнув Аксаковской водки по поводу рождения у друга дочери, рвотный рефлекс спас
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