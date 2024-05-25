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≡ Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49255
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
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Всё больше и больше убеждаешься, что наша страна живёт странно. Возьмём два недавних решения власти: одно центральной, другое местной. Я их не понял. Говорил со многими знакомыми и все в один голос заявили - очередная глупость.
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
18
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:06
#15
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Цитата:
saba:
Маркировка лекарств это необходимая мера

Что она даст = доступность ,снижение цены , увеличение ассортимента ?

Цитата:
mks2703:
Налицо оборот и необходимый ассортимент, который нужен стране.

Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
549
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:17
#16
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Цитата:
saba:
Что касается теплых остановок ,без бомжей, есть один способ. Устроить теплые ночлежки для них,


Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации. И в Костанае тоже. Зимой они там, а летом стремятся "на вольные хлеба" (помойки, металл)... Ну есть, которые не любят ЦА - вольные сталкеры...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
549
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:22
#17
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Цитата:
simkst:
Как маркировка может повлиять на расширение ассортимента?


Речь ведь не только о маркировке, в основном о движении маркированного лекарства на нашей территории.
В министерстве будут видеть, сколько лекарств "заехало", сколько продано. Сколько можно самим произвести, да и самим закупить необходимый минимум, который положен бесплатно...
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
18
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 16:26
#18
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Цитата:
mks2703:
В министерстве будут видеть,


в каком министерстве ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 17:03
#19
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Цитата:
mks2703:
Ну ваще то в каждом городе есть Центры адаптации

Хотел дать развёрнутый ответ, увы не получилось. ЦА это надо придти , трезвым, желательно с документами и т. д. Я имею в виду именно ночлежки, пришёл, не умер и Слава Богу
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
549
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 17:09
#20
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Цитата:
simkst:


В Министерстве Добрых Дел... Ну канешно в Минздраве и Минэкономики
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
589
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 20:00
#21
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с остановками мои мысли при прочтении новости тоже сформировались как и у автора. Недодумали немного при принятии этого решения. Видимо еще немало дров тут наломают
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1367
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:27
#22
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Цитата:
абике:
законы, судебные решения, нормативные постановления

Слова, конечно, красивые...
Только напомню: все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" придумывают и принимают люди.
А людям свойственно ошибаться. Особенно в нашем государстве.
Одни манипуляции с именем первого президента чего стоят.
Так что - критиковать все эти "законы, судебные решения, нормативные постановления" можно и дОлжно.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1367
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:36
#23
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"Маркировка лекаств нужна."
Стесняюсь спросить: кому нужна?
Кто из болящих хоть когда-нибудь изучал упаковку лекарства при его покупке на предмет какой-либо маркировки?
...
Всё гораздо проще. Чиновников, сочиняющих подобные "правила", не волнует насыщение рынка качественными лекарствами. Их волнует текущий мимо аффилированных с ними контор денежный поток, связанный с этими лекарствами.
Ибо, по сути, таможенного и налогового законодательства должно хватать для борьбы с контрафактом.
Не хватает? Значит, здесь мы имеем конфликт ЛИЧНЫХ интересов дельцов от таможни, налоговой и фармацевтики. Типа - "рынок" не могут поделить.
И не надо наводить тень на плетень.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1367
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 21:39
#24
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Что касается оставок с бомжами...
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по определению быть не может.
А если она есть, то вопрос ко всем: почему?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 22:37
#25
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Цитата:
Skeptic:
В культурном, цивилизованном обществе такой проблемы по

А как же тогда Париж с клошарами? Или Нью Йорк со своими бездомными? И в Москве их много, сам видел. В каком цивилизованном мире вы живёте?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4828
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 22:42
#26
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Цитата:
Skeptic:
Маркировка лекаств нужна."

Насчёт маркировки лекарств я не так сведущ, могу сказать одно, маркировку алкоголя в Казахстане ввели гораздо раньше , чем в России, поэтому людей у нас умерло меньше! Я сам чуть не умер в Аше, чуть глотнув Аксаковской водки по поводу рождения у друга дочери, рвотный рефлекс спас
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