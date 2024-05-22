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≡ Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49255
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
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Петиция за перевод времени на час вперёд в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, а на сегодняшний день количество собранных подписей превысило отметку 25 тысяч.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14777
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 24.05.24 - 14:36
#15
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Цитата:
111:
Че он там страдает то?

Щас лето. Вечером детворе хочется погулять. Родителям повозиться на даче,на огороде. А в 8 вечера уже ночь. А я на сколько помню, когда у меня дача была поливные часы были до 9 вечера и че ночью с фонариком бегать по грядкам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38385
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 24.05.24 - 14:39
#16
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Цитата:
Vit:
в 8 вечера уже ночь

Да ну брось то уж..
Мы тут до часу во дворе сидим, когда тепло, у нас что, в полночь солнце светит?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1367
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 24.05.24 - 15:13
#17
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Чиновники специально делают акцент на восточном Казахстане и замалчивают запад страны.
ВКО имеет возможность промыпаться на час позже своего природного поясного времени. Им значительно легче, чем всем остальным, хотя тоже не правильно.
Вся западная половина Казахстана, начиная от меридиана нашей и Кызылординской области, вынуждена жить по т.н. "декретному" времени. То есть, просыпаться на час раньше своего природного поясного времени.
А вот самые западные районы страны вынуждены вставать на два часа раньше своего природного поясного времени. Как это было в нашей области до недавнего времени.
Им тяжелее всего. Но это нико не озвучивает, дабы не показать глупость и ошибочность введения единого часового пояса на всей территории Казахстана.
Единственно верный вариант - три часовых пояса. UTC+3.5, UTC+4.5 и UTC+5.5
Тогда везде полночь будет в полночь, а полдень - в полдень.

[Исправлено: Skeptic, 24.05.2024 - 16:15]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14777
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 24.05.24 - 15:22
#18
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Цитата:
Skeptic:
дабы не показать глупость и ошибочность введения единого часового пояса на всей территории Казахстана

Поздно. Они уже показали глупость. И щас начнётся тягомотина, петиции, собрания, голосования. Начнётся бурная деятельность с УМНЫМ лицом)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
532
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 24.05.24 - 22:21
#19
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Товарищи "ученые"! "Доценты" с кандидатами!Замучились вы с иксами, запутались в нулях!©
Часовые пояса и вообще отсчет времени по часам появились относительно недавно.Как же раньше люди жили без всего этого? Бедные! (рукалицо)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1367
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 25.05.24 - 21:47
#20
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Цитата:
N0name:

Здесь всё написано:
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
532
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 25.05.24 - 22:58
#21
Комментарий проходит проверку.
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