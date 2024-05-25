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≡ «Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49255
«Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
Отправлено: 25.05.24 - 17:34
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Речь о противостоянии тех, кто построил в Костанае многоквартирный дом по ул. Каирбекова, 83, и людьми, которые имеют рядом малоэтажное жилье. Его владельцы требовали признать строительство незаконным. Но суды не нашли для этого оснований. Стоит разобраться почему.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4817
Re: «Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в...
Отправлено: 25.05.24 - 17:34
#1
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Нужно разрабатывать новые правила строительства. Всё настолько изменилось, к примеру разница между Нг и Г1 у производителя минимальные, у госэкспертизы это огромный разрыв, обьясняю. НГ это негорючие материалы, если есть небольшое покрытие,допустим звукоизоляционым материалом , пусть даже обработанное самыми совершенными негорючим средствами это Г1. А дальше идёт бодание, между правилами и комфортом,при этом Г1 не самовоспламеняется и не поддерживает горение
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9867
Re: «Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в...
Отправлено: 25.05.24 - 18:10
#2
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Цитата:
И жить у подножия высокого дома, тень от которого накрывает двор к трем часам почти полностью, к тому же под прицелом десятков глаз тех, кто въедет в новые квартиры?

Источник:

По моему дело вообще не в пожарном разрыве,ну если бы стояла это многоэтажка на 5 метров дальше ,что изменится,тень не будет падать, или сверху просматриваемость не такая будет?На мой взгляд просто товарищ из частного дома хотел срубить бабла побольше с богатого застройщика,а теперь вот портит нервы себе и другим,надо конечно договариваться,а не лупить конский ценник за свой участок.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
549
Re: «Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в...
Отправлено: 25.05.24 - 18:29
#3
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Всё нормально. А то люди хотят жить в центре города и как на своей даче в трусах ходить? Надо было раньше договариваться... Жадность...
Что интересно, по фото, там 2 или 3 участка у товарища. Прикупил или там у всех такие участки...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38385
Re: «Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в...
Отправлено: 25.05.24 - 19:48
#4
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Пусть по терроризирует охамевших застройщиков, озверинов, которые втыкают дома куда не попадя..
И вообще, как с таким видом жильцам жить, онанировать что ли на него, этот вид имею в виду?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
172
«Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
Отправлено: 25.05.24 - 20:07
#5
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Думаю надо иск было подавать на государственные органы, давшие разрешения на строительство дома, без общественных слушаний, с нарушением законов гос-ва, о признании действий государственных органов незаконными при выдаче ПДП. Ведь прокуратура провела проверку и выявила нарушение закона государственными органами (это факт), которое явилось бы поводом подачи дополнительного иска к имеющемуся о признании незаконным строительства МЖД по ул. Каирбекова 83. Ведь дело не срубке денег с застройщика, а дело в нарушении законов и нарушений прав собственника смежного земельного участка! Правильно делает, нужно найти толковых адвокатов и с участием прокуратуры восстановит законность, а нарушителей привлечь к ответственности за совершенное беззаконие!

[Исправлено: абике, 25.05.2024 - 21:08]
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