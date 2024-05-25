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«Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
«Что значит практика? Есть же закон» - Сосед новостройки в Костанае продолжит доказывать в суде, что многоэтажке не место в 6 м от его дома
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