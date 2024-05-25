Отправлено: - 18:10





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52373 И жить у подножия высокого дома, тень от которого накрывает двор к трем часам почти полностью, к тому же под прицелом десятков глаз тех, кто въедет в новые квартиры?Источник:

Цитата:По моему дело вообще не в пожарном разрыве,ну если бы стояла это многоэтажка на 5 метров дальше ,что изменится,тень не будет падать, или сверху просматриваемость не такая будет?На мой взгляд просто товарищ из частного дома хотел срубить бабла побольше с богатого застройщика,а теперь вот портит нервы себе и другим,надо конечно договариваться,а не лупить конский ценник за свой участок.