Re: "Сами не придут" - Кто и как проводит интернет в...

Отправлено: - 17:30

Пригороде (гастело) когда-то именовавшим себя городом Державинска,живет мой родственник,так чтобы позвонить ему нет физической возможности,потому что утром и вечером они идут на какую то гору,где есть устоичивая связь и отвечают на голосовые сообщения ПО ватцапу,все остальное от лешего