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≡ "Сами не придут" - Кто и как проводит интернет в маленькие села обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49255
"Сами не придут" - Кто и как проводит интернет в маленькие села обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 25.05.24 - 17:30
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Депутат от партии "AMANAT" Кайрат ОСПАНОВ спросил: кто будет строить эти вышки - связанный с государством "Казахтелеком" или частные операторы? И подчеркнул, что на балансе госорганов не стоят подобные антенно-мачтовые сооружения.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6894
Re: "Сами не придут" - Кто и как проводит интернет в...
Отправлено: 25.05.24 - 17:30
#1
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Пригороде (гастело) когда-то именовавшим себя городом Державинска,живет мой родственник,так чтобы позвонить ему нет физической возможности,потому что утром и вечером они идут на какую то гору,где есть устоичивая связь и отвечают на голосовые сообщения ПО ватцапу,все остальное от лешего
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1311
"Сами не придут" - Кто и как проводит интернет в маленькие села обсуждали депутаты и чиновники в Костанае
Отправлено: 25.05.24 - 18:08
#2
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