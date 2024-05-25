Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...

Отправлено: - 17:22

Когда я был студентом в Питере,были у нас в группе индусы. Так, вкусную начинку пирожков они отдавали голубям,кроме картошки и капусты. Для нас было дико видеть такое. Они обьясняли такой поступок,что во время убоя,животное мучилось и его тело вырабатывало яд,которым могли бы отравиться люди. Тут я не унимался,утверждал что голуби же не отравились. На это они не могли что-то сказать