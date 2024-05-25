Отправлено: - 12:04

абике:

Автор провоцирует общественность на противодействие Парламенту РК,

абике:

Привык огульно обвинять всех и вся

абике:

Поэтому если обвинять действия или бездействия власти, то нужно предметно аргументировать со ссылками на законы, судебные решения, нормативные постановления Верховного РК, Конституционного суда РК!

Цитата:Цитата:Нападка на автора, а не обсуждение сути стаьиЦитата:Интересно, какие есть "законы, ...Верховного...Конституционного суда РК" о времени удовлетворения естественных потребностей человека?Не учите учёного,абике!