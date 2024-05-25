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Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49254
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
Всё больше и больше убеждаешься, что наша страна живёт странно. Возьмём два недавних решения власти: одно центральной, другое местной. Я их не понял. Говорил со многими знакомыми и все в один голос заявили - очередная глупость.
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Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:32
О Свияш появился. Лет 20 на него не натыкался. Модный раньше чел был, везде пихали и рекламировали. Как киргиза, который немного в закате. Даже книжка Свияша на компе есть, читать начал и бросил, после первой страницы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 171
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:37
Автор провоцирует общественность на противодействие Парламенту РК, который издал закон о маркировании лекарств, со ссылками на известного ему психолога Свияша. Откуда у него сведения, что лекарства контрафактные? Привык огульно обвинять всех и вся на своих предположениях, считая, что устанавливая электронные замки не спросили его! Поэтому если обвинять действия или бездействия власти, то нужно предметно аргументировать со ссылками на законы, судебные решения, нормативные постановления Верховного РК, Конституционного суда РК!
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:48
Маркировка медикаментов по моему личному мнению нужна. Границу перекрыть полностью не получится. Не Советский Союз на дворе - траффик сейчас большой. Лекарства не станок, можно провезти легко.
Автор не понимает суть идеи. Идея в том, что уже маркированные лекарства, при пересечении границы, будут автоматически занесены в базу. Оптовик покупает у производителя и завозит в страну маркированные лекарства. Далее эти лекарства попадают в аптеки или сеть аптек. Это вторая или третья метка в базе. Потом больной покупает это лекарство - последняя метка в базе. Фабрика - оптовка - аптека - покупатель. Пришел товар - ушел товар. Весь аптечный оборот на экране. Цена фабрики - цена оптовки (растаможка и др.) - цена аптеки. Налицо оборот и необходимый ассортимент, который нужен стране.
Вся проблема только в оборудование для электронной связи мелких аптек, крупные это переживут. Ну может рассрочка для мелких аптек или льготный кредит... Не знаю...
Автор не понимает суть идеи. Идея в том, что уже маркированные лекарства, при пересечении границы, будут автоматически занесены в базу. Оптовик покупает у производителя и завозит в страну маркированные лекарства. Далее эти лекарства попадают в аптеки или сеть аптек. Это вторая или третья метка в базе. Потом больной покупает это лекарство - последняя метка в базе. Фабрика - оптовка - аптека - покупатель. Пришел товар - ушел товар. Весь аптечный оборот на экране. Цена фабрики - цена оптовки (растаможка и др.) - цена аптеки. Налицо оборот и необходимый ассортимент, который нужен стране.
Вся проблема только в оборудование для электронной связи мелких аптек, крупные это переживут. Ну может рассрочка для мелких аптек или льготный кредит... Не знаю...
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 10:53
По общественным остановкам. Затея прекрасная, но что-то сомнительная. Может просто ППС будет контроллить, катаются же они по городу... И дешево и сердито...
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 57
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 11:43
вывод давно известен, начиная с нулевых. во власти глупые необразованные люди, это что америка? об этом весь интернет забит, причем это во всех странах! так что не спешите удалять господа админы. инет пролопатте ....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3950
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 12:04
Цитата:
Цитата:
Нападка на автора, а не обсуждение сути стаьи
Цитата:
Интересно, какие есть "законы, ...Верховного...Конституционного суда РК" о времени удовлетворения естественных потребностей человека?
Не учите учёного,абике!
абике:
Автор провоцирует общественность на противодействие Парламенту РК,
Автор провоцирует общественность на противодействие Парламенту РК,
Цитата:
абике:
Привык огульно обвинять всех и вся
Привык огульно обвинять всех и вся
Нападка на автора, а не обсуждение сути стаьи
Цитата:
абике:
Поэтому если обвинять действия или бездействия власти, то нужно предметно аргументировать со ссылками на законы, судебные решения, нормативные постановления Верховного РК, Конституционного суда РК!
Поэтому если обвинять действия или бездействия власти, то нужно предметно аргументировать со ссылками на законы, судебные решения, нормативные постановления Верховного РК, Конституционного суда РК!
Интересно, какие есть "законы, ...Верховного...Конституционного суда РК" о времени удовлетворения естественных потребностей человека?
Не учите учёного,абике!
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 18
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 12:17
Цитата:
А может платный доступ через POS терминал ?
mks2703:
Может просто ППС будет контроллить, катаются же они по городу... И дешево и сердито...
Может просто ППС будет контроллить, катаются же они по городу... И дешево и сердито...
А может платный доступ через POS терминал ?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23233
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 14:15
Цитата:
Дверь изнутри обязана открываться всегда, иначе это незаконное лишение свободы. Бред какой-то. Пожарные никогда такой объект не подпишут.
[Исправлено: maxsaf, 25.05.2024 - 15:26]
к примеру, в 23 часа 55 минут, то есть за пять минут до её закрытия электронным замком? На мой взгляд, это приведёт к тому, что бомжи, закрытые в остановке, будут вынуждены и оправлять свои естественные надобности прямо там. Раньше он хоть выходил за павильон, а теперь будет закрыт до утра.
Дверь изнутри обязана открываться всегда, иначе это незаконное лишение свободы. Бред какой-то. Пожарные никогда такой объект не подпишут.
[Исправлено: maxsaf, 25.05.2024 - 15:26]
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 14:43
Я все пытаюсь понять, как можно выдавать подобные опусы. Маркировка лекарств это необходимая мера, и не она в первую очередь повлияла на цены на лекарства. Это опять таки геополитические обстоятельства, раньше, чтобы понятнее было для всех товаров центральным складом на все СНГ была Россия, сейчас когда большинство западных фирм оттуда ушло, логистика нарушилась, цены взлетели. Часть лекарств идёт из Индии, но индийские фармацевты уже ориентируются на среднерыночную цену, кто же от халявы откажется
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 14:51
Прекрасный пример китайские автомобили, когда в России был порядок с западными марками и ещё не было ковида с дефицитом микрочипов, цены и в России и у нас были дешевле,чем например у Фольксвагена, который выпускался в России, теперь китайцы доминируют в России и без стеснения там поднимают цены, ну а , чтобы сильно не отличалось и у нас цены приподнимают, никто никуда не денется, золотой век, для промышленников. Страдают как ни странно торговые организации, которые потом стараются часть своих страданий переложить на потребителя. Таков вот капитализм в чистом виде, без социальных новшеств.
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 14:56
Что касается теплых остановок ,без бомжей, есть один способ. Устроить теплые ночлежки для них, чтобы там не было лицемерных правил, приходите чистыми и трезвыми. Должны быть дюжие санитары при входе отправлять в баню, потом выдавать б/у одежду , чистую .И все, ну и не буянить, с этим санитары могут справиться, утром на выход
Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 15:00
Меня всегда как то интересны субъекты, которые зимой в 30 градусов мороза сгоняют этих бомжей с теплотрасс, а потом умиляется историей какого то тоже бомжа, которому дали работу, а он рассказал всем что попал в трудовое рабство.
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 15:12
Бомжи это социальная проблема, её не избежали все страны. Есть один вопрос к Жундубаеву, почему у нас даже в парке, месте скопления народа нет общественных туалетов бесплатных, куда может зайти любой без отличия в статусе.Человек такая зараза, он иногда гадит! И сразу, чтобы решить проблему и не отделаться отпиской заложить в бюджет достойную зарплату для работников этих туалетов и сделать их круглосуточными
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1310
Re: Николай ВОРОНИН: Кто объяснит народу?
Отправлено: 25.05.24 - 15:30
Цитата:
Поясните пожалуйста, это Ваши мысли, или это так и есть?
mks2703:
Маркировка медикаментов по моему личному мнению нужна.
Маркировка медикаментов по моему личному мнению нужна.
Поясните пожалуйста, это Ваши мысли, или это так и есть?
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