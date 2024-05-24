maxsaf: Конечно отдаю, английски же - международный
А русский бесполезный получается?) Как думаешь может у нас в садах отменить русские группы раз он не нужен даже таким как ты и ввести группы на английском языке?) Он более востребован чем русский язык Цитата:
maxsaf: Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
Это ты про русских живущих за Уралом сейчас?) Ну которые бывшие пермяки,коми, всякие чуваши перевезенные на Алтай типа Шукшина ?)Цитата:
Kairat stayer: Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.
А за что быть благодарными? Не понимаю объясни) Была единая страна Вот взяла Москва у украинцев и казахов скот и хлеб отобрала и продала в Европу а население с голоду умирало На вырученные барышы сталинская верхушка паек получала и технику в США закупила а потом и заводы строила всё на эти самые деньги с зерна и скота Тоесть заводы в Казахстане построены ЗА деньги и жизни местного населения Умирал с голоду один казах потомучто у него скот отобрали но зато взамен завод есть в Петропавловске Умирает с голоду украинская семья но в замен за их жизни Донбасс отгрохали (правда опять разбомбили всё) Так что никто никому в благодарностях тут распыляться не обязан Всё своё Цитата:
таноми52: Да-да, мой хороший знакомый - казах, рождённый в СССР, тоже говорит, что ему тесно в Казахстане Имперец по духу, наверное
Когда человек путешествует это называется путешественник Когда идиоту тесно в самой большой стране на свете и он грезит захватом ещё кусочков земли у соседей то это уже шизофрения Имперцы в империи остались) Цитата:
таноми52: Сейчас забыли, как нагло вела себя ненька: крала у Рф нефть, газ, не платила во-время за них, бесконечно повышала тарифы за прокачку нефтепродуктов через свою территорию, перестала вообще платить за потребленные нефтепродукты,
Может потомучто Россия тарифы завышала не адекватно только для того чтобы иметь рычаг давления на Киев? Пришел Ющенко ему начали газ перекрывать Пришел титушка московский янук коммерс тут же Путин тариф на газ снизил потомучто шестерку свою смог поставить А тут бац майдан)) Путину вложился капиталом в Украину а она решила уйти) Вот мелкий злобный диктатор и обиделся вплоть до войны довел Бабки бабки бабки и ещё раз бабки кооперативом озеро движут Цитирование философов,разговоры о русском мире цивилизации это ширма для лохов На самом деле Путин за бабки рубится Но фраер потерял уже больше чем мог получить В итоге в луже сейчас с Гвиней Бисау и на ковре у председателей будет постоянно Цитата:
таноми52: Остались или русофобы, или верхогляды с мнением, что России нужны только земли (действительно, для чего ей столько!)
Действительно а зачем было присоединять захваченный Донбасс к себе? Земли в России мало?
abaika95: Русофоб это тот кого не любят русские ватники
Они никого не любят. А, когда им укажут на того, кого не надо любить, того, даже своего они готовы убить. Так было с Пригожиным, так и сейчас с Поповым, и еще от Мурадова кто то, которые армиями командовали, уложив кучу своих солдат и ничего не достигнув. Теперь сидят и пальцами на них показывают, мол русофобы в армии на высоких постах сидели.
Лапин как еще держится, с сыночком, это который сейчас командует Севером и напал на Волчанск. Он много грохнул народа, своего в этой бойне. Ну пусть лучше командует. Российской армии такие нужны, кто не считает солдат
abaika95: А русский бесполезный получается?) Как думаешь может у нас в садах отменить русские группы раз он не нужен даже таким как ты и ввести группы на английском языке?) Он более востребован чем русский язык
Во-первых русский язык - межнациональный, де-факто. Во вторых, ты вилку на вентиляторе заменить не можешь, а уже собрался английские группы в садиках открывать. Сами садики построй, для начала
abaika95: Тоесть заводы в Казахстане построены ЗА деньги и жизни местного населения
Да. По заводу за пуд зерна и две коровы. Народ продешевил. И эти колонизаторы, уходя, еще пооставляли школы, поликлиники и детсады. Просто попратели национальных идей! Никто не просил, жили бы в юртах. Согласен. Уничтожая оставшееся от колонизаторов, в пользу будущей национальной идеи - идете верным путем!
Мишаня: И эти колонизаторы, уходя, еще пооставляли школы, поликлиники и детсады
Опять за счёт местных И местные строили и школы и сады итд И аргумент этот туповатый донельзя Придти убить миллион местных, забрать скот,начать всех русифицировать И ещё ничё не делать? Ни строить ни бабки не возвращать? Тут бы советская власть кончилась уже в 30ые благо партизанили люди от Украины до Сибири а в Узбекистане до 50ых годов не принимая большевиков что тем пришлось социалкой заниматься упорно Даже нацисты оккупировав территории заигрывали с населением Цитата:
Мишаня: Никто не просил, жили бы в юртах. Согласен.
А это никого вообще волновать не должно Хоть в чумах Цивилизаторы хреновы Если для того чтобы заменить юрту бараком надо было убить 30 % населения то нафиг такая цивилизация нужна? Собой бы лучше занимались Русские жили в землянках и в лаптях ходили до 60ых годов а где-то и сейчас ходят в деревнях Чукчки как пасли оленей так и пасли Таджики как были сверхрелигиозные так и остались Прибалты как не любили русских так и не любят Но зато юрту убрали Достижение века!
Цитата:
Мишаня: Уничтожая оставшееся от колонизаторов, в пользу будущей национальной идеи - идете верным путем!
Хоть каким путем Хоть верным хоть нет Повторюсь Никого это волновать (я бы другое слово матерное применил) не должно
maxsaf: Во-первых русский язык - межнациональный, де-факто.
Его впихнули в международные языки ООН по итогам второй мировой На деле сейчас русский это региональный язык И его доля стремительно сокращается Цитата:
maxsaf: Во вторых, ты вилку на вентиляторе заменить не можешь, а уже собрался английские группы в садиках открывать. Сами садики построй, для начала
А что сразу взбеленился то?)) Английский введут русский отменят Мы же таким как ты русским патриотам лучше делаем которые выбирают своим детям английский Тыж детей в русские группы не отдал в Канаде Потомучто их нет и никому русский там не нужен как нанайский) А садики строятся не боись Цитата:
maxsaf: Тебя семьдесят лет русифицировали, но так и недорусифицировали
И слава богу А то я бы как ты сейчас Хрен пойми каким недоразумением был) Украинец строит из себя русского патриота живя в Канаде и отказавшийся от русского языка для своих потомков Если это в твоём понимание русификация то ее явно проводили идиоты либо лицемеры Цитата:
maxsaf: Теперь ты сам дерусифицироватся начал. Туда тебе и дорога
Ну за тобой мне не угнаться Ты дерусификацию кардинально начал С детей Отменив им русский язык и вытащив из языковой среды Мои то и с русскими детишками общаются и в Россию мы можем съездить А ты нет и дети твои нет Ты не русофоб нет?
Мишаня: Никто не просил, жили бы в юртах. Согласен.
Мишаня, о будущем следует думать, у вас Газпром народное достояние в убытках, прошлый год закрыли с убытком, первый квартал текущего года тоже. Сейчас цивилизованные страны нефтяной отрасли будут перекрывать кислород, украинцы будут на европейской части нефтеперерабатывающие заводы из строя выводить. Фонде благосостояния деньги скоро закончатся, а это кубышка для будущих поколений. Санкций никто снимать не будет, при любом исходе противостояния в Украине, 122 страны мира назвали Россию страной агрессором из 193, более 60%.
На счёт никто не просил, хотите три ТЭЦ у нас построить? Так у вас изношенность объектов энергоснабжения тоже ветхая и до 80% в отдельных регионах достигла. В прошлой зимой Подмосковье, на Северах люди замерзали, о себе когда будете думать? .
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