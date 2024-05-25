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≡ В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к животным в Индии и Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49252
В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к животным в Индии и Казахстане
Отправлено: 25.05.24 - 13:10
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В Индии принято улыбаться всем и всему - океану, солнцу, уличным животным, друг другу. Слово «принято» в данном контексте даже не совсем уместно. Люди в Индии просто так живут, улыбаясь. Улыбаются в этой стране и собаки, ведя исключительно вольную жизнь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38382
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 13:10
#1
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Что то не вижу на картинках ни одного улыбающегося и целующего счастливую собаку индуса.
Страна, где жизнь человека дешевле чем жизнь собаки, ну это так себе думаю..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
544
Re: В стране улыбающихся собак - Чем отличается отношение к...
Отправлено: 25.05.24 - 13:25
#2
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Это у них просто зимы нет. Улыбка сразу бы прошла, они сбились бы в стаю и стали агрессивной сворой...
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