Отправлено: - 13:10

В Индии принято улыбаться всем и всему - океану, солнцу, уличным животным, друг другу. Слово «принято» в данном контексте даже не совсем уместно. Люди в Индии просто так живут, улыбаясь. Улыбаются в этой стране и собаки, ведя исключительно вольную жизнь.