Отправлено: - 13:46

maxsaf:

Конечно отдаю, английски же - международный

maxsaf:

Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими

Kairat stayer:

Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.

таноми52:

Да-да, мой хороший знакомый - казах, рождённый в СССР, тоже говорит, что ему тесно в Казахстане Имперец по духу, наверное

таноми52:

Сейчас забыли, как нагло вела себя ненька: крала у Рф нефть, газ, не платила во-время за них, бесконечно повышала тарифы за прокачку нефтепродуктов через свою территорию, перестала вообще платить за потребленные нефтепродукты,

таноми52:

Остались или русофобы, или верхогляды с мнением, что России нужны только земли (действительно, для чего ей столько!)

Цитата:А русский бесполезный получается?)Как думаешь может у нас в садах отменить русские группы раз он не нужен даже таким как ты и ввести группы на английском языке?)Он более востребован чем русский язык Цитата:Это ты про русских живущих за Уралом сейчас?)Ну которые бывшие пермяки,коми, всякие чуваши перевезенные на Алтай типа Шукшина ?)Цитата:А за что быть благодарными?Не понимаю объясни)Была единая странаВот взяла Москва у украинцев и казахов скот и хлеб отобрала и продала в Европу а население с голоду умиралоНа вырученные барышы сталинская верхушка паек получала и технику в США закупила а потом и заводы строила всё на эти самые деньги с зерна и скотаТоесть заводы в Казахстане построены ЗА деньги и жизни местного населенияУмирал с голоду один казах потомучто у него скот отобрали но зато взамен завод есть в ПетропавловскеУмирает с голоду украинская семья но в замен за их жизни Донбасс отгрохали (правда опять разбомбили всё)Так что никто никому в благодарностях тут распыляться не обязанВсё своё Цитата:Когда человек путешествует это называется путешественникКогда идиоту тесно в самой большой стране на свете и он грезит захватом ещё кусочков земли у соседей то это уже шизофренияИмперцы в империи остались)Цитата:Может потомучто Россия тарифы завышала не адекватно только для того чтобы иметь рычаг давления на Киев?Пришел Ющенко ему начали газ перекрыватьПришел титушка московский янук коммерс тут же Путин тариф на газ снизил потомучто шестерку свою смог поставитьА тут бац майдан))Путину вложился капиталом в Украину а она решила уйти)Вот мелкий злобный диктатор и обиделся вплоть до войны довелБабки бабки бабки и ещё раз бабки кооперативом озеро движутЦитирование философов,разговоры о русском мире цивилизации это ширма для лоховНа самом деле Путин за бабки рубитсяНо фраер потерял уже больше чем мог получитьВ итоге в луже сейчас с Гвиней Бисау и на ковре у председателей будет постоянно Цитата:Действительно а зачем было присоединять захваченный Донбасс к себе? Земли в России мало?