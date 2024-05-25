Re: Крупнейшие налогоплательщики Казахстана: кто владеет...

Отправлено: - 12:32

В чем смысл в народные новости раз за разом копипастить материалы из других изданий?

Дайте ему уже отдельную рубрику про дайджест всех новостей

И пусть копирует туда все чё хочет