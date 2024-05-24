Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...

Отправлено: - 12:29

У Макса из Канады истерика что он даже не комментировал эту новость

Как это так?? Без него в Костанае что-то построили да ещё металлургическое!!? Ааааа

Он же считал что без него тут сразу развалится все должно))