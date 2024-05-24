Отправлено: - 09:20

maxsaf:

Допустим я живу в Афганистане и знаю язык и обычаи. Пасу баранов по горам без травы, и живу совсем не благополучно. А афганец, сваливший в Германию, без языка, сидит там на пособии, детей клепает и в ус не дует. Это про благополучие, если что.

Достопочтенным читателям, форумным грамотеям и сказочникам доброго утра, всем мира, добра здоровья и удачного дня!Цитата:Ранее отмечал, что за благополучием для себя и своих детей вы иммигрировали в Канаду, на постоянное место жительства. А афганец, пока сидит на пособии, со временем его дети, внуки выучат немецкий язык и интегрируются в общество, не будут существовать за счёт государства, которое их приютило.Ниже процитирую самого себя, почти семь лет тому назад отмечал, что в Германии и России не примут на работу без знания их языков. Ранее цитировал, процитирую ещё раз, наверняка появились новые читатели. Часть умных форумчан покинули форум и переехали в ближнее зарубежье и три девять земель, часть уважаемых пользователей в читатели перешли, отдельные из них до настоящего времени нас учат, как нам жить, вмешиваются во внутренние дела и.т.д.Kairat stayer (25.09.2017 год.): В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.Подробнее здесь: