Хм.. Потому что был первым в классе по количеству пятерок. Выполнил все. Учился и мне давали стипендию. Диплом сдал на хорошо. Все что от меня требовали преподы тогда, я все принял и сделал. Сегодня требуют преподы даде если и другие требования, но их мои дети должны выполнять и баста. Иначе чемодан вокзал и на СВО, там не надо знать казахского, но нужно умирать. Что выберет ребенок, его дело.
Достопочтенным читателям, форумным грамотеям и сказочникам доброго утра, всем мира, добра здоровья и удачного дня!
Цитата:
maxsaf: Допустим я живу в Афганистане и знаю язык и обычаи. Пасу баранов по горам без травы, и живу совсем не благополучно. А афганец, сваливший в Германию, без языка, сидит там на пособии, детей клепает и в ус не дует. Это про благополучие, если что.
Ранее отмечал, что за благополучием для себя и своих детей вы иммигрировали в Канаду, на постоянное место жительства. А афганец, пока сидит на пособии, со временем его дети, внуки выучат немецкий язык и интегрируются в общество, не будут существовать за счёт государства, которое их приютило.
Ниже процитирую самого себя, почти семь лет тому назад отмечал, что в Германии и России не примут на работу без знания их языков. Ранее цитировал, процитирую ещё раз, наверняка появились новые читатели. Часть умных форумчан покинули форум и переехали в ближнее зарубежье и три девять земель, часть уважаемых пользователей в читатели перешли, отдельные из них до настоящего времени нас учат, как нам жить, вмешиваются во внутренние дела и.т.д.
Kairat stayer (25.09.2017 год.): В части касающейся государственного языка, в той же хваленной Германии без знания Хох Дойче или в России без знания русского языка на работу не примут. Как всегда порожняк гонишь зёма, какая может быть обида с моей стороны, указываешь: аргументов нет, со статьей М. Сытника ознакомился? Да я ранее указал, что он о казахском языке нелестно отзывается (пост за №210), поясню, он же не специалист филолог, да и наверняка когда писал заметку в 2006 году не владел государственным языком и в настоящее время, скорее всего не владеет, как можно озвучивать проблемные вопросы, не зная сути? Казахский язык достаточно культурно-литературно развит, в этом я лично неоднократно убеждался общаясь с жителями Казахстана проживающими на севере, востоке, западе и юге страны, при этом друг-друга прекрасно понимали. Во времена Гёте на территории Германии было порядка 300 отдельных княжеств, там проживали католики, протестанты и лютеране. В конечном результате дошло до того, что в некоторых случаях они не на должном уровне понимали друг друга, тогда интеллигенция тех времен разработала Хох Дойче, с целью создания литературного единого языка, чтобы его все понимали.
maxsaf: А афганец, сваливший в Германию, без языка, сидит там на пособии, детей клепает и в ус не дует. Это про благополучие, если что.
В январе текущего года также отмечал, что граждане прибывшие из Средней Азии пока работают дворниками, строителями, красят заборы и перекладывают плитки в Москве, а их дети будут учиться и также вольются в общество, процитирую, пожалуйста:
Kairat stayer (24.01.24 год.): Нет бы внутренние проблемы решить, хотя бы, в части касающейся мигрантов. Взамен образованной молодёжи которая покидает Россию, приезжают в основном малообразованные жители из Средней Азии (образованные едут в более цивилизованные страны). На днях отмечал, что их дети в последующем не захотят работать дворниками, строителями, красить заборы и перекладывать плитки в Москве, а будут волей не волей учиться и.т.д.
Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать