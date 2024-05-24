Отправлено: - 00:15

maxsaf:

Ты почему не учишь и не пасешь?

Цитата:Хм..Потому что был первым в классе по количеству пятерок.Выполнил все.Учился и мне давали стипендию.Диплом сдал на хорошо.Все что от меня требовали преподы тогда, я все принял и сделал.Сегодня требуют преподы даде если и другие требования, но их мои дети должны выполнять и баста.Иначе чемодан вокзал и на СВО, там не надо знать казахского, но нужно умирать.Что выберет ребенок, его дело.