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≡ Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49249
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 13:28
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Асхат Аймагамбетов считает, что при отсутствии других переводных экзаменов в школах сдача экзамена по казахскому языку не станет проблемой для учеников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38379
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 25.05.24 - 00:15
#15
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Цитата:
maxsaf:
Ты почему не учишь и не пасешь?

Хм..
Потому что был первым в классе по количеству пятерок.
Выполнил все.
Учился и мне давали стипендию.
Диплом сдал на хорошо.
Все что от меня требовали преподы тогда, я все принял и сделал.
Сегодня требуют преподы даде если и другие требования, но их мои дети должны выполнять и баста.
Иначе чемодан вокзал и на СВО, там не надо знать казахского, но нужно умирать.
Что выберет ребенок, его дело.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38379
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 25.05.24 - 00:16
#16
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
в европе

Речь не о Европе, речь о знании государственного языка в своей стране.
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