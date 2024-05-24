Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать