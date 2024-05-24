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Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49249
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 13:28
Асхат Аймагамбетов считает, что при отсутствии других переводных экзаменов в школах сдача экзамена по казахскому языку не станет проблемой для учеников.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15911
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 13:28
Что не так с экзаменом на гос язык?
Почему за него целый министр должен отчитываться и давать комментарий?
За экзамен по математике или русскому языку тоже отчитываются что это не влияет на учеников?
Почему за него целый министр должен отчитываться и давать комментарий?
За экзамен по математике или русскому языку тоже отчитываются что это не влияет на учеников?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1398
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 13:33
Мда,последних орысов разбазарим.. Не надо так.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 393
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 14:16
Цитата:
Цитата:
Видимо людей вот это смутило. Сначала отменили все экзамены (переходные), потом опять ввели только на каз. яз.
И опять же, что это за такой экзамен, который ни на что не влияет? Может тогда его и не нужно делать? Раньше (до тестов и прочего) экзамены делались для определения уровня знаний. Теперь перешли на тесты, которые ученик постоянно сдает после каждой темы, после каждого периода (СОР, СОЧ). И по логике тестовой системы необходимость в экзамене отсутствует т.к. дается развернутая оценка знаний как по темам так и во времени. Соответственно у министра который и ввел то спросили - "на **я?", т.е. зачем тот экзамен? Потому что родители прекрасно знают, что в школе которую оценивают по результатам ее учеников будут готовить и "натаскивать" детей на этот экзамен чтоб результаты получше были. А родители хотели бы, чтобы их дети просто учились, а не участвовали в соревновании протяженностью 10 лет - кто лучше результат покажет.
[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:19]
[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:20]
abaika95:
Цитата:
экзамен по казахскому языку не будет влиять на школьную успеваемость учеников
Видимо людей вот это смутило. Сначала отменили все экзамены (переходные), потом опять ввели только на каз. яз.
И опять же, что это за такой экзамен, который ни на что не влияет? Может тогда его и не нужно делать? Раньше (до тестов и прочего) экзамены делались для определения уровня знаний. Теперь перешли на тесты, которые ученик постоянно сдает после каждой темы, после каждого периода (СОР, СОЧ). И по логике тестовой системы необходимость в экзамене отсутствует т.к. дается развернутая оценка знаний как по темам так и во времени. Соответственно у министра который и ввел то спросили - "на **я?", т.е. зачем тот экзамен? Потому что родители прекрасно знают, что в школе которую оценивают по результатам ее учеников будут готовить и "натаскивать" детей на этот экзамен чтоб результаты получше были. А родители хотели бы, чтобы их дети просто учились, а не участвовали в соревновании протяженностью 10 лет - кто лучше результат покажет.
[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:19]
[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:20]
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 588
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 17:40
мракобесие в этом министерстве
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4465
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 19:18
Цитата:
А что не так? Своих бы спасти!
Пусть бегут неуклюже...
Знай язык страны проживания, уважай местные обычаи и традиции, соблюдай законы - залог благополучного проживания в любой стране!!!
Сабыр:
Мда,последних орысов разбазарим.. Не надо так.
Мда,последних орысов разбазарим.. Не надо так.
А что не так? Своих бы спасти!
Пусть бегут неуклюже...
Знай язык страны проживания, уважай местные обычаи и традиции, соблюдай законы - залог благополучного проживания в любой стране!!!
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:35
Цитата:
Допустим я живу в Афганистане и знаю язык и обычаи. Пасу баранов по горам без травы, и живу совсем не благополучно. А афганец, сваливший в Германию, без языка, сидит там на пособии, детей клепает и в ус не дует. Это про благополучие, если что.
bgb:
Знай язык страны проживания, уважай местные обычаи и традиции, соблюдай законы - залог благополучного проживания в любой стране!!!
Знай язык страны проживания, уважай местные обычаи и традиции, соблюдай законы - залог благополучного проживания в любой стране!!!
Допустим я живу в Афганистане и знаю язык и обычаи. Пасу баранов по горам без травы, и живу совсем не благополучно. А афганец, сваливший в Германию, без языка, сидит там на пособии, детей клепает и в ус не дует. Это про благополучие, если что.
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:38
Цитата:
Все норм. Просто сдадут на двойку, и дальше пойдут учиться, в следующий класс. Все равно ни на чё не влияет результат. Но его будут видеть в министерстве, делать выводы всякие, реформы, латиницы вводить
abaika95:
Что не так с экзаменом на гос язык?
Что не так с экзаменом на гос язык?
Все норм. Просто сдадут на двойку, и дальше пойдут учиться, в следующий класс. Все равно ни на чё не влияет результат. Но его будут видеть в министерстве, делать выводы всякие, реформы, латиницы вводить
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:43
Цитата:
Хех..
Ты смотрю детей за тупых дебилов наших держишь, смотриш на них как на таких.
Наш средний вон , в первой школе казахский подтягивает, чтобы быть хорошистом, и по казахскому четверка вышла, доволен как слон.
Это 6 класс.
Я от него вообще не слышал ни одного слова по казахски, а вот учится как то..
maxsaf:
Все норм. Просто сдадут на двойку, и дальше пойдут учиться, в
Все норм. Просто сдадут на двойку, и дальше пойдут учиться, в
Хех..
Ты смотрю детей за тупых дебилов наших держишь, смотриш на них как на таких.
Наш средний вон , в первой школе казахский подтягивает, чтобы быть хорошистом, и по казахскому четверка вышла, доволен как слон.
Это 6 класс.
Я от него вообще не слышал ни одного слова по казахски, а вот учится как то..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14777
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:45
Цитата:
maxsaf: Все равно ни на чё не влияет результат.Если министр сказал мы конролируем цены - значит жди беды, цены выростут. Если министр сказал что экзамен не будет не на че влиять-жди беды, будет влиять)
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:47
Цитата:
Влияет и причем сильно.
Как и то, получит ли он грант или нет.
Старший сдал ЕНТ на грант, получил красный диплом, окончил так.
Завтра посмотрим, опять ЕНТ будет сдавать, уже на грант в универ.
Если казахский не знает, не поступит.
Сдаст, поступит.
Как и любой другой экзамен.
Не поступит, пойдет в армию.
Тут по моему смысл есть, чтобы знать казахский.
maxsaf:
Все равно ни на чё не влияет результат. Н
Все равно ни на чё не влияет результат. Н
Влияет и причем сильно.
Как и то, получит ли он грант или нет.
Старший сдал ЕНТ на грант, получил красный диплом, окончил так.
Завтра посмотрим, опять ЕНТ будет сдавать, уже на грант в универ.
Если казахский не знает, не поступит.
Сдаст, поступит.
Как и любой другой экзамен.
Не поступит, пойдет в армию.
Тут по моему смысл есть, чтобы знать казахский.
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 19:58
Цитата:
У нас дети если хотят в степях России баранов пасти, пусть не учат, как мой там братан, бухает и пасет.
Если не хотят на СВО, хотят остаться и жить в нормальной цивилизованной стране, хотят учиться бесплатно, пусть мои русские детки учат его, иначе как мой племяш, пошел и погиб за Путина, закончат в России точно так же..
Сабыр:
Мда,последних орысов разбазарим..
Мда,последних орысов разбазарим..
У нас дети если хотят в степях России баранов пасти, пусть не учат, как мой там братан, бухает и пасет.
Если не хотят на СВО, хотят остаться и жить в нормальной цивилизованной стране, хотят учиться бесплатно, пусть мои русские детки учат его, иначе как мой племяш, пошел и погиб за Путина, закончат в России точно так же..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1258
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 23:09
Цитата:
....ты сначала докажи что именно твой родственник погиб....
...как у Станиславского не верю....
...чем докожешь? да твой родной племяшь погиб? или так и будишь.... бла.. бла.. бла..
111:
иначе как мой племяш, пошел и погиб за Путина, закончат в России точно так же..
иначе как мой племяш, пошел и погиб за Путина, закончат в России точно так же..
....ты сначала докажи что именно твой родственник погиб....
...как у Станиславского не верю....
...чем докожешь? да твой родной племяшь погиб? или так и будишь.... бла.. бла.. бла..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1258
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 23:33
Цитата:
....в европе клубнику собирать лучше всего русский знать казахский или какой другой ненужен в данный момент и знанние русского языка влияет причём сильно на общение так как сборщики из бывшего союза.....
...можно спросить подай поднеси не мешай....да и прочеее....он ведь могучий в отличии от других...
111:
Влияет и причем сильно. Как и то, получит ли он грант или нет. Старший сдал ЕНТ на грант, получил красный диплом, окончил так. Завтра посмотрим, опять ЕНТ будет сдавать, уже на грант в универ. Если казахский не знает, не поступит. Сдаст, поступит. Как и любой другой экзамен. Не поступит, пойдет в армию. Тут по моему смысл есть, чтобы знать казахский.
Влияет и причем сильно. Как и то, получит ли он грант или нет. Старший сдал ЕНТ на грант, получил красный диплом, окончил так. Завтра посмотрим, опять ЕНТ будет сдавать, уже на грант в универ. Если казахский не знает, не поступит. Сдаст, поступит. Как и любой другой экзамен. Не поступит, пойдет в армию. Тут по моему смысл есть, чтобы знать казахский.
....в европе клубнику собирать лучше всего русский знать казахский или какой другой ненужен в данный момент и знанние русского языка влияет причём сильно на общение так как сборщики из бывшего союза.....
...можно спросить подай поднеси не мешай....да и прочеее....он ведь могучий в отличии от других...
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 23:34
Цитата:
Ты почему не учишь и не пасешь?
111:
У нас дети если хотят в степях России баранов пасти, пусть не учат, как мой там братан, бухает и пасет.
У нас дети если хотят в степях России баранов пасти, пусть не учат, как мой там братан, бухает и пасет.
Ты почему не учишь и не пасешь?
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