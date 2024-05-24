Отправлено: - 14:16

abaika95:



экзамен по казахскому языку не будет влиять на школьную успеваемость учеников

[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:19]

[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:20]

Цитата:Цитата:Видимо людей вот это смутило. Сначала отменили все экзамены (переходные), потом опять ввели только на каз. яз.И опять же, что это за такой экзамен, который ни на что не влияет? Может тогда его и не нужно делать? Раньше (до тестов и прочего) экзамены делались для определения уровня знаний. Теперь перешли на тесты, которые ученик постоянно сдает после каждой темы, после каждого периода (СОР, СОЧ). И по логике тестовой системы необходимость в экзамене отсутствует т.к. дается развернутая оценка знаний как по темам так и во времени. Соответственно у министра который и ввел то спросили - "на **я?", т.е. зачем тот экзамен? Потому что родители прекрасно знают, что в школе которую оценивают по результатам ее учеников будут готовить и "натаскивать" детей на этот экзамен чтоб результаты получше были. А родители хотели бы, чтобы их дети просто учились, а не участвовали в соревновании протяженностью 10 лет - кто лучше результат покажет.