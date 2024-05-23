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при проведении строительных работ, предвидя возможность наступления тяжких последствий, либо не предвидя такую возможность, хотя при должной внимательности должен был и мог предвидеть,

Цитата:Одно из двух, — или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или он не останется жив. Если он мёртв — его можно оживить или нельзя оживить.