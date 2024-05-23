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«Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по делу о гибели крановщика на стройплощадке вынесли в суде Костаная
«Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по делу о гибели крановщика на стройплощадке вынесли в суде Костаная
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