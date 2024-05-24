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Это одно из двух структурных подразделений ТОО KamLitKZ. Первый камень в основание предприятия был заложен в 2020 году. Сейчас это производство действует в пусконаладочном режиме, до конца года заводчане обещают начать серийный выпуск продукции. 23 мая к ним приезжал аким Костанайской области, сказал, чтобы «сверить часы».