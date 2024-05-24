maxsaf: Конечно отдаю, английски же - международный
А русский бесполезный получается?) Как думаешь может у нас в садах отменить русские группы раз он не нужен даже таким как ты и ввести группы на английском языке?) Он более востребован чем русский язык Цитата:
maxsaf: Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
Это ты про русских живущих за Уралом сейчас?) Ну которые бывшие пермяки,коми, всякие чуваши перевезенные на Алтай типа Шукшина ?)Цитата:
Kairat stayer: Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.
А за что быть благодарными? Не понимаю объясни) Была единая страна Вот взяла Москва у украинцев и казахов скот и хлеб отобрала и продала в Европу а население с голоду умирало На вырученные барышы сталинская верхушка паек получала и технику в США закупила а потом и заводы строила всё на эти самые деньги с зерна и скота Тоесть заводы в Казахстане построены ЗА деньги и жизни местного населения Умирал с голоду один казах потомучто у него скот отобрали но зато взамен завод есть в Петропавловске Умирает с голоду украинская семья но в замен за их жизни Донбасс отгрохали (правда опять разбомбили всё) Так что никто никому в благодарностях тут распыляться не обязан Всё своё Цитата:
таноми52: Да-да, мой хороший знакомый - казах, рождённый в СССР, тоже говорит, что ему тесно в Казахстане Имперец по духу, наверное
Когда человек путешествует это называется путешественник Когда идиоту тесно в самой большой стране на свете и он грезит захватом ещё кусочков земли у соседей то это уже шизофрения Имперцы в империи остались) Цитата:
таноми52: Сейчас забыли, как нагло вела себя ненька: крала у Рф нефть, газ, не платила во-время за них, бесконечно повышала тарифы за прокачку нефтепродуктов через свою территорию, перестала вообще платить за потребленные нефтепродукты,
Может потомучто Россия тарифы завышала не адекватно только для того чтобы иметь рычаг давления на Киев? Пришел Ющенко ему начали газ перекрывать Пришел титушка московский янук коммерс тут же Путин тариф на газ снизил потомучто шестерку свою смог поставить А тут бац майдан)) Путину вложился капиталом в Украину а она решила уйти) Вот мелкий злобный диктатор и обиделся вплоть до войны довел Бабки бабки бабки и ещё раз бабки кооперативом озеро движут Цитирование философов,разговоры о русском мире цивилизации это ширма для лохов На самом деле Путин за бабки рубится Но фраер потерял уже больше чем мог получить В итоге в луже сейчас с Гвиней Бисау и на ковре у председателей будет постоянно Цитата:
таноми52: Остались или русофобы, или верхогляды с мнением, что России нужны только земли (действительно, для чего ей столько!)
Действительно а зачем было присоединять захваченный Донбасс к себе? Земли в России мало?
abaika95: Русофоб это тот кого не любят русские ватники
Они никого не любят. А, когда им укажут на того, кого не надо любить, того, даже своего они готовы убить. Так было с Пригожиным, так и сейчас с Поповым, и еще от Мурадова кто то, которые армиями командовали, уложив кучу своих солдат и ничего не достигнув. Теперь сидят и пальцами на них показывают, мол русофобы в армии на высоких постах сидели.
Лапин как еще держится, с сыночком, это который сейчас командует Севером и напал на Волчанск. Он много грохнул народа, своего в этой бойне. Ну пусть лучше командует. Российской армии такие нужны, кто не считает солдат
abaika95: А русский бесполезный получается?) Как думаешь может у нас в садах отменить русские группы раз он не нужен даже таким как ты и ввести группы на английском языке?) Он более востребован чем русский язык
Во-первых русский язык - межнациональный, де-факто. Во вторых, ты вилку на вентиляторе заменить не можешь, а уже собрался английские группы в садиках открывать. Сами садики построй, для начала
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