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«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49249
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:19
Это одно из двух структурных подразделений ТОО KamLitKZ. Первый камень в основание предприятия был заложен в 2020 году. Сейчас это производство действует в пусконаладочном режиме, до конца года заводчане обещают начать серийный выпуск продукции. 23 мая к ним приезжал аким Костанайской области, сказал, чтобы «сверить часы».
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«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:19
Я думаю это лучшее что Костанай в последнее время построил. Перспективно. РФ в близжащие десятилетия не будет закупать европейские грузовики. Начнёт развивать свой камаз К5. С новым двигателем "тибет".
[Исправлено: Vit, 24.05.2024 - 16:22]
[Исправлено: Vit, 24.05.2024 - 16:22]
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 16:28
Это где такой построили?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3385
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 16:41
Цитата:
Еще НЕ начат или УЖЕ начат?
И не только потому, что массовый серийный выпуск еще начат, убеждает руководство завода.
Еще НЕ начат или УЖЕ начат?
Г
(Журналисты)
- Регистрация:
- 01.03.19
- Сообщений:
- 123
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:41
Цитата:
Индустриальная зона, участок 9, Костанай
[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 24.05.2024 - 16:42]
111:
Это где такой построили?
Это где такой построили?
Индустриальная зона, участок 9, Костанай
[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 24.05.2024 - 16:42]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 139
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 17:22
Любое литейное производство требует наличие большого количества воды. Всегда. Что будет с Тоболом?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2183
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 17:54
Цитата:
Спасибо, исправили.
Козлов я:
Спасибо, исправили.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1400
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 18:47
Оно конечно классно. Но на фоне цементного завода, завода стекловаты и ещё нескольких. Проживёт ли это долго? У нас же главное пустить пыль в глаза, рассыпать мишуру, развеселить акима и т.д.. А тут литьё. Веры же особо не осталось.
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 19:48
Цитата:
Там нет карты, в каком месте эта зона и этот завод или как там его
Георгий ГОВОРОВ:
Индустриальная зона, участок 9, Костанай
Индустриальная зона, участок 9, Костанай
Там нет карты, в каком месте эта зона и этот завод или как там его
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 20:22
Цитата:
[Исправлено: Vit, 24.05.2024 - 20:23]
111:Индустриальная зона находятся если выезжать с твоей родины Узкой на федоровскую трассу то на выезде из города увидишь с левой стороны идут стройки. Там вроде ещё че то строят.
[Исправлено: Vit, 24.05.2024 - 20:23]
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 20:24
Цитата:
А, там что ли.
Vit:
Индустриальная зона находятся если выезжать с твоей родины Узкой на федоровскую трассу
Индустриальная зона находятся если выезжать с твоей родины Узкой на федоровскую трассу
А, там что ли.
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 20:59
Цитата:
olegggon: Проживёт ли это долго?Наверно будет все зависить от камаза. Я так понял под него производство запускают.
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 21:01
Цитата:
Мосты на камаз я точно знаю что с Китая таскали. Теперь получается от нас будут идти.
olegggon:
Мосты на камаз я точно знаю что с Китая таскали. Теперь получается от нас будут идти.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1255
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 21:43
Цитата:
....второй КОСтанай рядом там воды некуда девать канаву выроют прямо к заводу вот и вода...
Михаил:
Любое литейное производство требует наличие большого количества воды. Всегда. Что будет с Тоболом?
Любое литейное производство требует наличие большого количества воды. Всегда. Что будет с Тоболом?
....второй КОСтанай рядом там воды некуда девать канаву выроют прямо к заводу вот и вода...
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1255
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 21:49
Кстати, один из видов необходимого сырья - стальной лом. Его начали покупать на соседнем заводе ТОО «ЕвразКаспианСталь».
....ЕвразКаспианСталь уже производит стальной лом Галина?
....ЕвразКаспианСталь уже производит стальной лом Галина?
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