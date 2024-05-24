НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49248
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 13:28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Асхат Аймагамбетов считает, что при отсутствии других переводных экзаменов в школах сдача экзамена по казахскому языку не станет проблемой для учеников.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15911
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 13:28
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что не так с экзаменом на гос язык?
Почему за него целый министр должен отчитываться и давать комментарий?
За экзамен по математике или русскому языку тоже отчитываются что это не влияет на учеников?
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1398
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 13:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда,последних орысов разбазарим.. Не надо так.
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
393
Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого нововведения, как я могу быть против?
Отправлено: 24.05.24 - 14:16
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
экзамен по казахскому языку не будет влиять на школьную успеваемость учеников

Видимо людей вот это смутило. Сначала отменили все экзамены (переходные), потом опять ввели только на каз. яз.
И опять же, что это за такой экзамен, который ни на что не влияет? Может тогда его и не нужно делать? Раньше (до тестов и прочего) экзамены делались для определения уровня знаний. Теперь перешли на тесты, которые ученик постоянно сдает после каждой темы, после каждого периода (СОР, СОЧ). И по логике тестовой системы необходимость в экзамене отсутствует т.к. дается развернутая оценка знаний как по темам так и во времени. Соответственно у министра который и ввел то спросили - "на **я?", т.е. зачем тот экзамен? Потому что родители прекрасно знают, что в школе которую оценивают по результатам ее учеников будут готовить и "натаскивать" детей на этот экзамен чтоб результаты получше были. А родители хотели бы, чтобы их дети просто учились, а не участвовали в соревновании протяженностью 10 лет - кто лучше результат покажет.

[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:19]

[Исправлено: 5555, 24.05.2024 - 15:20]
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
588
Re: Аймагамбетов об экзамене по казахскому языку: Я автор этого...
Отправлено: 24.05.24 - 17:40
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мракобесие в этом министерстве
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS