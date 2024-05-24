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≡ Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49248
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 10:59
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Компания "Казахтелеком" недавно объявила о повышении тарифов на десятки тарифных планов. Корреспондент Tengrinews.kz узнала у антимонопольного ведомства, есть ли основания для проверки в отношении оператора связи.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9865
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 15:25
#15
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Цитата:
dandiv:
Просто если живете в частном секторе, то иногда нужно в небо смотреть

Или хотя бы ,пройдите со смартфоном по улице и посмотрите у кого как вай фай называется,я только так узнал, что у нас оказывается уже есть оператор оптиком цена 3800 скорость 30 мбит\сек,но к сожалению поздно,уже подключил безлимитный теле2 ,теперь когда закончиться можно будет к ним перейти.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9865
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 15:29
#16
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Цитата:
dandiv:
то от меди Телекомовской отказался, цены бешеные, а скорости никакие

Они вместо того что бы модернизировать свои линии,выдумывают контракты и штрафы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6225
Re: Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 16:53
#17
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...Карфаген должен быть - разрушен....

Почему бесследно исчезают каждый месяц, оплаченные, но не использованные минуты в тарифных планах ? По сути- я дарю БЕСПЛАТНО оператору свои деньги.
Надо что бы неиспользованные минуты переходили на следующий месяц- это будет справедливо.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9865
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 17:55
#18
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Цитата:
ACROS:
Почему бесследно исчезают каждый месяц, оплаченные, но не использованные минуты в тарифных планах ? По сути- я дарю БЕСПЛАТНО оператору свои деньги. Надо что бы неиспользованные минуты переходили на следующий месяц- это будет справедливо.

Попробуйте оператора
izi
У них есть тарифы на которых не сгорают гб и минуты,но ест один большой недостаток "IZI"-это Билайн не знаю как в Кустанае но в ЗТБ он не работает.
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