Отправлено: - 15:25

dandiv:

Просто если живете в частном секторе, то иногда нужно в небо смотреть

Цитата:Или хотя бы ,пройдите со смартфоном по улице и посмотрите у кого как вай фай называется,я только так узнал, что у нас оказывается уже есть оператор оптиком цена 3800 скорость 30 мбит\сек,но к сожалению поздно,уже подключил безлимитный теле2 ,теперь когда закончиться можно будет к ним перейти.