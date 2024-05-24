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≡ «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49248
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:19
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Это одно из двух структурных подразделений ТОО KamLitKZ. Первый камень в основание предприятия был заложен в 2020 году. Сейчас это производство действует в пусконаладочном режиме, до конца года заводчане обещают начать серийный выпуск продукции. 23 мая к ним приезжал аким Костанайской области, сказал, чтобы «сверить часы».
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14773
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:19
#1
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Я думаю это лучшее что Костанай в последнее время построил. Перспективно. РФ в близжащие десятилетия не будет закупать европейские грузовики. Начнёт развивать свой камаз К5. С новым двигателем "тибет".

[Исправлено: Vit, 24.05.2024 - 16:22]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38371
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 16:28
#2
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Это где такой построили?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3385
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 16:41
#3
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Цитата:
И не только потому, что массовый серийный выпуск еще начат, убеждает руководство завода.

Еще НЕ начат или УЖЕ начат?
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Г
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
123
«Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод чугунного литья готовят к запуску в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 16:41
#4
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Цитата:
111:
Это где такой построили?

Индустриальная зона, участок 9, Костанай


[Исправлено: Георгий ГОВОРОВ, 24.05.2024 - 16:42]
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
139
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 17:22
#5
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Любое литейное производство требует наличие большого количества воды. Всегда. Что будет с Тоболом?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2182
Re: «Расчет на сегодня, завтра и послепослезавтра» - Завод...
Отправлено: 24.05.24 - 17:54
#6
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Цитата:
Козлов я:

Спасибо, исправили.
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