Отправлено: - 12:32

Добринцофф:

кроме этого напихают в тариф всяких ненужных опции типа онлайн кинотеатра и сосут деньги втихаря,причём делают это с пенсионерами которые не могут зайти в ЛК и посмотреть что подключено и за что деньги берут.

Цитата:Насколько я помню в личном кабинете телекома указано пакет услуг, а что в него входит не показывает... или что-то поменялось?Просто как к нам частный сектор пришел другой оператор с оптикой, то от меди Телекомовской отказался, цены бешеные, а скорости никакие