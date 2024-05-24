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≡ Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49246
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 10:59
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Компания "Казахтелеком" недавно объявила о повышении тарифов на десятки тарифных планов. Корреспондент Tengrinews.kz узнала у антимонопольного ведомства, есть ли основания для проверки в отношении оператора связи.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9860
Re: Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 10:59
#1
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А что случилось ,с каких это пор Косяктелеком начал предупреждать о повышение цен?
Они раньше без проблем поднимали и никого не спрашивали,кроме этого напихают в тариф всяких ненужных опции типа онлайн кинотеатра и сосут деньги втихаря,причём делают это с пенсионерами которые не могут зайти в ЛК и посмотреть что подключено и за что деньги берут.
Сейчас ещё если ценник поднимут наверное последние абоненты разбегутся.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
768
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 11:06
#2
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Цитата:
Добринцофф:
наверное последние абоненты разбегутся.

С радостью бы
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
982
Re: Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 12:32
#3
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Цитата:
Добринцофф:
кроме этого напихают в тариф всяких ненужных опции типа онлайн кинотеатра и сосут деньги втихаря,причём делают это с пенсионерами которые не могут зайти в ЛК и посмотреть что подключено и за что деньги берут.

Насколько я помню в личном кабинете телекома указано пакет услуг, а что в него входит не показывает... или что-то поменялось?
Просто как к нам частный сектор пришел другой оператор с оптикой, то от меди Телекомовской отказался, цены бешеные, а скорости никакие
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
768
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 13:00
#4
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Цитата:
dandiv:
частный сектор пришел другой оператор с оптикой

А можно подробности в личку? Что за оператор?
Профайл
таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3948
Подорожание интернета с 1 июля: что говорят антимонопольщики
Отправлено: 24.05.24 - 13:05
#5
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Цитата:
vofkakst:
А можно подробности в личку? Что за оператор?


А можно не только в личку?
Тоже бы хотели избавиться от нынешнего
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