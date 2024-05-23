Отправлено: - 09:32

saba:

Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли, там элементарно людей не хватает. Или это потомкам оставим, там же сложно обустраивать, лучше сначала Украину, разрушим, а потом восстановим и будет нам счастье?

[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2024 - 10:36]

Цитата:Действительно людей не хватает, десятками миллионов гастербайтеров завезли в Россию. Хотя после второй мировой войны, сами всё заводы, фабрики, населенные пункты и.т.д. отстроили и еше всем помогали. За это им большое спасибо! Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.В настоящее время зарятся, как вы отметили на чужие территорий, всех пугают. Со слов генерала СВР, после нового года, хотят отдать в аренду китайцам территорий поболее Украины, будем наблюдать.Получается, сами не хотят много работать, лучше же на печах лежать, как Емелья из сказки, пусть азиаты работают 😂😂😂.