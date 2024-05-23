Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 19:54
И зачем после этого обижаться на русофобию?
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 526
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 20:43
Цитата:
saba: Русские, что ж вам дома то не сидится, непременно нужно ещё земли захватить?кто о чём, а ̶в̶ш̶и̶в̶ы̶й̶ ̶̶ кто о бане
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:08
Цитата:
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Kairat stayer:
я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения.
я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения.
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:09
Цитата:
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Kairat stayer:
Кто хотел уехать, уже давно уехали
Кто хотел уехать, уже давно уехали
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:38
Цитата:
Конечно не паришься
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Вякнешь что-то про русскую группу тебе скажут ну дома воспитывайте ребенка а тут нехер права качать)
Заметил у некоторых русских их РУССКОСТЬ теряется в тот момент когда англичанка им ручкой помашет тут они срочно забывают про русский язык, про Россию, русских братьев итд
Сразу бегут как в том фильме жопу в тепло прятать))
И ещё вякают из английской страны про русский язык чето))
Смешно
maxsaf:
сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать.
сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать.
Конечно не паришься
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Вякнешь что-то про русскую группу тебе скажут ну дома воспитывайте ребенка а тут нехер права качать)
Заметил у некоторых русских их РУССКОСТЬ теряется в тот момент когда англичанка им ручкой помашет тут они срочно забывают про русский язык, про Россию, русских братьев итд
Сразу бегут как в том фильме жопу в тепло прятать))
И ещё вякают из английской страны про русский язык чето))
Смешно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:41
Цитата:
Как в СССР всех русскими делали?
Цитата:
Причем уехали в Канаду и Германию а не Россию))
Чем дальше русский патриот от России и путина тем агрессивней он любит русский язык и Россию))
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку
Сразу Молчат
Или отшучиваются
Поэтому раз за разом риторика Макса или электрона только смешнее становится))
Если бы они не спалились что живут в загране
Их как персонажей надо было выдумать просто))
Для показа "настоящих русских патриотов"))
maxsaf:
Будет мононациональное государство.
Будет мононациональное государство.
Как в СССР всех русскими делали?
Цитата:
maxsaf:
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Причем уехали в Канаду и Германию а не Россию))
Чем дальше русский патриот от России и путина тем агрессивней он любит русский язык и Россию))
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку
Сразу Молчат
Или отшучиваются
Поэтому раз за разом риторика Макса или электрона только смешнее становится))
Если бы они не спалились что живут в загране
Их как персонажей надо было выдумать просто))
Для показа "настоящих русских патриотов"))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38358
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:17
Цитата:
Как и наш, мигрант русский, казахского происхождения, которого тут таноми скинула, блин, не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
abaika95:
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку Сразу Молчат
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку Сразу Молчат
Как и наш, мигрант русский, казахского происхождения, которого тут таноми скинула, блин, не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:21
Цитата:
Ещё раз повторяю это работа у него такая)
Играть роль)
У него у Альжана Исмагулова у Алёны Ахматовой у Бахи Турарова
Они все РАБОТАЮТ)
Ну как Жириновский в 80ые строил из себя демократа и либерала хотя являлся отъявленным нацистом и радикалом))
111:
не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
Ещё раз повторяю это работа у него такая)
Играть роль)
У него у Альжана Исмагулова у Алёны Ахматовой у Бахи Турарова
Они все РАБОТАЮТ)
Ну как Жириновский в 80ые строил из себя демократа и либерала хотя являлся отъявленным нацистом и радикалом))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:50
Цитата:
Конечно отдаю, английски же - международный
abaika95:
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Конечно отдаю, английски же - международный
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:51
Цитата:
Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
abaika95:
Как в СССР всех русскими делали?
Как в СССР всех русскими делали?
Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 09:13
Цитата:
Моно никогда не будет, уверен, что казахский, русский, английский языки и другие будут.
Большинство населения, в настоящее время не одноязычные,последние просят время,
чтобы выучить, видать лентяи или не особо способные ученики. Часть из них, как описывал Ч.Айтматов, в своем известном романе...(Эзопов язык), не буду писать, как он их называл, завсегдатаи форума знают, неоднократно обсуждали, а более-менее грамотные люди догадаются 😂😂😂:. .
maxsaf:
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Моно никогда не будет, уверен, что казахский, русский, английский языки и другие будут.
Большинство населения, в настоящее время не одноязычные,последние просят время,
чтобы выучить, видать лентяи или не особо способные ученики. Часть из них, как описывал Ч.Айтматов, в своем известном романе...(Эзопов язык), не буду писать, как он их называл, завсегдатаи форума знают, неоднократно обсуждали, а более-менее грамотные люди догадаются 😂😂😂:. .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 09:32
Цитата:
Действительно людей не хватает, десятками миллионов гастербайтеров завезли в Россию. Хотя после второй мировой войны, сами всё заводы, фабрики, населенные пункты и.т.д. отстроили и еше всем помогали. За это им большое спасибо! Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.
В настоящее время зарятся, как вы отметили на чужие территорий, всех пугают. Со слов генерала СВР, после нового года, хотят отдать в аренду китайцам территорий поболее Украины, будем наблюдать.
Получается, сами не хотят много работать, лучше же на печах лежать, как Емелья из сказки, пусть азиаты работают 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2024 - 10:36]
saba:
Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли, там элементарно людей не хватает. Или это потомкам оставим, там же сложно обустраивать, лучше сначала Украину, разрушим, а потом восстановим и будет нам счастье?
Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли, там элементарно людей не хватает. Или это потомкам оставим, там же сложно обустраивать, лучше сначала Украину, разрушим, а потом восстановим и будет нам счастье?
Действительно людей не хватает, десятками миллионов гастербайтеров завезли в Россию. Хотя после второй мировой войны, сами всё заводы, фабрики, населенные пункты и.т.д. отстроили и еше всем помогали. За это им большое спасибо! Ато, на форуме отдельные грамотеи упрекали, что мы неблагодарные.
В настоящее время зарятся, как вы отметили на чужие территорий, всех пугают. Со слов генерала СВР, после нового года, хотят отдать в аренду китайцам территорий поболее Украины, будем наблюдать.
Получается, сами не хотят много работать, лучше же на печах лежать, как Емелья из сказки, пусть азиаты работают 😂😂😂.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.05.2024 - 10:36]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 12:09
Цитата:
Да-да, мой хороший знакомый - казах, рождённый в СССР, тоже говорит, что ему тесно в Казахстане Имперец по духу, наверное
saba:
Очень бы кстати хотел съездить на Байкал, посмотреть Владивосток, посмотреть к чёрту этот багульник о
Очень бы кстати хотел съездить на Байкал, посмотреть Владивосток, посмотреть к чёрту этот багульник о
Да-да, мой хороший знакомый - казах, рождённый в СССР, тоже говорит, что ему тесно в Казахстане Имперец по духу, наверное
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 12:39
Цитата:
Вот интересно вспоминать, как развивались обсуждения на форуме НГ политики России в отношении Украины в течение нескольких лет.
Сейчас забыли, как нагло вела себя ненька: крала у Рф нефть, газ, не платила во-время за них, бесконечно повышала тарифы за прокачку нефтепродуктов через свою территорию, перестала вообще платить за потребленные нефтепродукты, затаскала РФ по международным судам, требуя льгот, низких тарифов, наплевав на уже заключённые договора(видно замучила зависть к соседям, которым достались от СССР месторождения и нефтепровод "Дружба")
Дальше - больше: теснейшая связь с Западом, бесконечные визиты западных эмиссаров, открытая ненависть к РФ, русскому языку, "москаляку на гиляку!", "Путин х-ло!" кружевные трусики, сожжённые в Одессе, стремление в НАТО, готовность разместить его базы в Севастополе и проч., и проч... И финал тупого противостояния - СВО.
Умные форумчане понимали всю подоплёку и последствия всего происходящего.
Сейчас большинство умных, к сожалению, по разным причинам ушли или редко проявляются здесь
Все-таки, сколько воды утекло...
Остались или русофобы, или верхогляды с мнением, что России нужны только земли (действительно, для чего ей столько!)
saba:
Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли,
Я вот ездил в Сибирь, дальше Абакана правда не был. Какая красота, зачем захватывать чужие земли,
Вот интересно вспоминать, как развивались обсуждения на форуме НГ политики России в отношении Украины в течение нескольких лет.
Сейчас забыли, как нагло вела себя ненька: крала у Рф нефть, газ, не платила во-время за них, бесконечно повышала тарифы за прокачку нефтепродуктов через свою территорию, перестала вообще платить за потребленные нефтепродукты, затаскала РФ по международным судам, требуя льгот, низких тарифов, наплевав на уже заключённые договора(видно замучила зависть к соседям, которым достались от СССР месторождения и нефтепровод "Дружба")
Дальше - больше: теснейшая связь с Западом, бесконечные визиты западных эмиссаров, открытая ненависть к РФ, русскому языку, "москаляку на гиляку!", "Путин х-ло!" кружевные трусики, сожжённые в Одессе, стремление в НАТО, готовность разместить его базы в Севастополе и проч., и проч... И финал тупого противостояния - СВО.
Умные форумчане понимали всю подоплёку и последствия всего происходящего.
Сейчас большинство умных, к сожалению, по разным причинам ушли или редко проявляются здесь
Все-таки, сколько воды утекло...
Остались или русофобы, или верхогляды с мнением, что России нужны только земли (действительно, для чего ей столько!)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать