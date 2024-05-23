Отправлено: - 11:56

111:

Филипповна: когда же 111-ый Путина припрягёт, что это всё из-за него, окаянного.



У тех кто верит в Путина, это в порядке вещей, потому что он дает свободу педофилам и убийцам, и потом они делают свое дело и в мирной жизни. Хочешь сказать, что этот сожитель патриот Путина?

Цитата:Да-да! Именно это она и хотела сказать!Как ты догадался?