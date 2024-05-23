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≡ «Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49246
«Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная подозревается в домогательствах к внучке его сожительницы
Отправлено: 23.05.24 - 14:21
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- Я работаю допоздна, - рассказала "НГ" мать девочки. - Дочь после школы по пути часто заходила в гости к своей бабушке - моей маме, которая живет с сожителем. В тот день она пришла домой от бабушки. Сказала: «Мне нужно тебе что-то показать».
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1833
Re: «Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 08:23
#15
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Цитата:
В тот день, 13 апреля, она пришла домой от бабушки. Сказала: «Мне нужно тебе что-то показать». И показала фото обнаженного сожителя бабушки на своем телефоне. - Рассказала, что он до нее домогался еще с конца января этого года. В тот же день я подала заявление в Южный отдел УП Костаная.

Источник:


Ну никогда такого не было, и вот опять...
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3948
Re: «Мама, мне нужно тебе что-то показать» - Житель Костаная...
Отправлено: 24.05.24 - 11:56
#16
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Цитата:
111:
Филипповна: когда же 111-ый Путина припрягёт, что это всё из-за него, окаянного.

У тех кто верит в Путина, это в порядке вещей, потому что он дает свободу педофилам и убийцам, и потом они делают свое дело и в мирной жизни. Хочешь сказать, что этот сожитель патриот Путина?


Да-да! Именно это она и хотела сказать!
Как ты догадался?
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