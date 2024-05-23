Отправлено: - 11:37

maxsaf:

Надо Витала спросить, чё почём, анау мынау, во сколько комиссия эта обойдется, он по ценам спец, сразу в сотнях миллионов считает

Цитата:Комплексно следует обследовать, мы не многопрофильные, а многовекторные и каждый вектор правильный