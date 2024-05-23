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"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
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