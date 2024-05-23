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≡ "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49246
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 15:59
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Отвечать на вопросы и комментировать фотографии, которые мне прислали, никто не стал. Единственное, что сказали: "У нас все хорошо, дети учатся в две смены, а по поводу ремонта все вопросы в отдел образования".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23222
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 24.05.24 - 09:03
#15
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, следует комиссионно обследовать здание, с привлечением специалистов.

Надо Витала спросить, чё почём, анау мынау, во сколько комиссия эта обойдется, он по ценам спец, сразу в сотнях миллионов считает :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5532
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 24.05.24 - 11:37
#16
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Цитата:
maxsaf:
Надо Витала спросить, чё почём, анау мынау, во сколько комиссия эта обойдется, он по ценам спец, сразу в сотнях миллионов считает


Комплексно следует обследовать, мы не многопрофильные, а многовекторные и каждый вектор правильный :-P :-P :-P.
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