Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?

Отправлено: - 23:22

Поясню кратко для тех, кто не в курсе.

У Эрдогана есть враг - проповедник Гюлен.

С какого-то перепугу Эрдоган решил, что система КТЛ связана с Гюленом и потребовал от Казахстана выдачи всех преподавателей Турции.

И хотя парни (а преподавали в КТЛ в основном молодые мужики, многие здесь женились, у них родились дети...) доказывали, что никакой связи между ними и Гюленом нет и просили у Казахстана убежища, Назарбаев их предал, выдал их Эрдогану.

Теперь они там ни за что сидят в тюрьмах. А лицеи переименовали. Не думаю, что качество преподавания там стало выше.

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Кому интересны подробности - в тырнете информации достаточно.