НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 435 из 435«1...433434435
Ответить Новый топик
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 19:54
#6511
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И зачем после этого обижаться на русофобию?
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 20:43
#6512
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba: Русские, что ж вам дома то не сидится, непременно нужно ещё земли захватить?
кто о чём, а ̶в̶ш̶и̶в̶ы̶й̶ ̶̶ кто о бане
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:08
#6513
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения.

А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:09
#6514
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Кто хотел уехать, уже давно уехали

Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:38
#6515
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать.

Конечно не паришься
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Вякнешь что-то про русскую группу тебе скажут ну дома воспитывайте ребенка а тут нехер права качать)
Заметил у некоторых русских их РУССКОСТЬ теряется в тот момент когда англичанка им ручкой помашет тут они срочно забывают про русский язык, про Россию, русских братьев итд
Сразу бегут как в том фильме жопу в тепло прятать))
И ещё вякают из английской страны про русский язык чето))
Смешно
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:41
#6516
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Будет мононациональное государство.

Как в СССР всех русскими делали?
Цитата:
maxsaf:
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали

Причем уехали в Канаду и Германию а не Россию))

Чем дальше русский патриот от России и путина тем агрессивней он любит русский язык и Россию))
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку
Сразу Молчат
Или отшучиваются
Поэтому раз за разом риторика Макса или электрона только смешнее становится))

Если бы они не спалились что живут в загране
Их как персонажей надо было выдумать просто))
Для показа "настоящих русских патриотов"))
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38358
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:17
#6517
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку Сразу Молчат

Как и наш, мигрант русский, казахского происхождения, которого тут таноми скинула, блин, не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:21
#6518
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..

Ещё раз повторяю это работа у него такая)
Играть роль)
У него у Альжана Исмагулова у Алёны Ахматовой у Бахи Турарова
Они все РАБОТАЮТ)
Ну как Жириновский в 80ые строил из себя демократа и либерала хотя являлся отъявленным нацистом и радикалом))
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:50
#6519
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))

Конечно отдаю, английски же - международный :-P
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:51
#6520
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как в СССР всех русскими делали?

Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими :lol:
Профайл
Страница 435 из 435«1...433434435
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS