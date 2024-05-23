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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4809
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 19:54
И зачем после этого обижаться на русофобию?
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 524
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 20:43
Цитата:
saba: Русские, что ж вам дома то не сидится, непременно нужно ещё земли захватить?кто о чём, а ̶в̶ш̶и̶в̶ы̶й̶ ̶̶ кто о бане
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:08
Цитата:
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Kairat stayer:
я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения.
я уверен, со временем казахский язык станет языком межэтнического общения.
А я уверен, что не станет. Не будет никакого межэтнического общения. Будет мононациональное государство.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:09
Цитата:
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Kairat stayer:
Кто хотел уехать, уже давно уехали
Кто хотел уехать, уже давно уехали
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:38
Цитата:
Конечно не паришься
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Вякнешь что-то про русскую группу тебе скажут ну дома воспитывайте ребенка а тут нехер права качать)
Заметил у некоторых русских их РУССКОСТЬ теряется в тот момент когда англичанка им ручкой помашет тут они срочно забывают про русский язык, про Россию, русских братьев итд
Сразу бегут как в том фильме жопу в тепло прятать))
И ещё вякают из английской страны про русский язык чето))
Смешно
maxsaf:
сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать.
сейчас не парюсь, как те родители, в какой садик детей отдавать.
Конечно не паришься
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Вякнешь что-то про русскую группу тебе скажут ну дома воспитывайте ребенка а тут нехер права качать)
Заметил у некоторых русских их РУССКОСТЬ теряется в тот момент когда англичанка им ручкой помашет тут они срочно забывают про русский язык, про Россию, русских братьев итд
Сразу бегут как в том фильме жопу в тепло прятать))
И ещё вякают из английской страны про русский язык чето))
Смешно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 21:41
Цитата:
Как в СССР всех русскими делали?
Цитата:
Причем уехали в Канаду и Германию а не Россию))
Чем дальше русский патриот от России и путина тем агрессивней он любит русский язык и Россию))
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку
Сразу Молчат
Или отшучиваются
Поэтому раз за разом риторика Макса или электрона только смешнее становится))
Если бы они не спалились что живут в загране
Их как персонажей надо было выдумать просто))
Для показа "настоящих русских патриотов"))
maxsaf:
Будет мононациональное государство.
Будет мононациональное государство.
Как в СССР всех русскими делали?
Цитата:
maxsaf:
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Точнее, кто мог - уехали. Кто хочет - их ещё даже не посчитали
Причем уехали в Канаду и Германию а не Россию))
Чем дальше русский патриот от России и путина тем агрессивней он любит русский язык и Россию))
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку
Сразу Молчат
Или отшучиваются
Поэтому раз за разом риторика Макса или электрона только смешнее становится))
Если бы они не спалились что живут в загране
Их как персонажей надо было выдумать просто))
Для показа "настоящих русских патриотов"))
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 38358
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:17
Цитата:
Как и наш, мигрант русский, казахского происхождения, которого тут таноми скинула, блин, не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
abaika95:
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку Сразу Молчат
Говоришь переезжай к путину любимому и русскому языку Сразу Молчат
Как и наш, мигрант русский, казахского происхождения, которого тут таноми скинула, блин, не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15906
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.05.24 - 22:21
Цитата:
Ещё раз повторяю это работа у него такая)
Играть роль)
У него у Альжана Исмагулова у Алёны Ахматовой у Бахи Турарова
Они все РАБОТАЮТ)
Ну как Жириновский в 80ые строил из себя демократа и либерала хотя являлся отъявленным нацистом и радикалом))
111:
не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
не хочет воевать за русских, а себя грудью тычет во всякие помойки американского ютьюба..
Ещё раз повторяю это работа у него такая)
Играть роль)
У него у Альжана Исмагулова у Алёны Ахматовой у Бахи Турарова
Они все РАБОТАЮТ)
Ну как Жириновский в 80ые строил из себя демократа и либерала хотя являлся отъявленным нацистом и радикалом))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:50
Цитата:
Конечно отдаю, английски же - международный
abaika95:
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Отдаешь в садик детей на иностранном языке ))
Конечно отдаю, английски же - международный
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.05.24 - 00:51
Цитата:
Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
abaika95:
Как в СССР всех русскими делали?
Как в СССР всех русскими делали?
Даже и не пытались - азиаты как были азиатами, так ими и остались, никто их не пытался делать русскими
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