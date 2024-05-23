Отправлено: - 21:02

mks2703:

Я там написал, что крышу пока могли бы и сами временно закрыть,

Цитата:Знаешь сколько я крышу закрываю в Рудном и сколько раз в год, сколько альпинистов нанимал, фото есть где то, как текло, как в парапет заливало, а из парапета в дом шло, и так каждый божий год, хорошо хоть парапет потом сделали, столько цемента и кирпичей натаскать, сталью перекрывали, потому что элементарно в Рудном нет такого шифера целого от слова совсем.Немного ты обо мне знаешь смотрю.И везде деньги, леньги, еще раз деньги, ПКСК отказывается в наглую