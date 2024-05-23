Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 09:58
«Беременная» стена, протекающая крыша и риск обрушения - по их мнению, все эти факты говорят об аварийном состоянии дома, которому нужен ремонт не текущий, а капитальный. Собрать деньги на него своими силами невозможно. Читать новость
mks2703: Я там написал, что крышу пока могли бы и сами временно закрыть,
Знаешь сколько я крышу закрываю в Рудном и сколько раз в год, сколько альпинистов нанимал, фото есть где то, как текло, как в парапет заливало, а из парапета в дом шло, и так каждый божий год, хорошо хоть парапет потом сделали, столько цемента и кирпичей натаскать, сталью перекрывали, потому что элементарно в Рудном нет такого шифера целого от слова совсем. Немного ты обо мне знаешь смотрю. И везде деньги, леньги, еще раз деньги, ПКСК отказывается в наглую
111: Как то так вот с Наташкой сделали, бегали с севшими сотками, искали осколки шифера, толь, какие то досточки, ведь заливает,
Оказывается что-то можешь, а плакался. Я в 2001 закрывал. Тогда интернета такого не было, да и комп у меня в 2003 появился. Дал объявление в газету (бесплатные вырезки), через неделю звонят, есть шифер Камаз. Я говорю мне один лист. Одним листом не продаем. Еще частник позвонил, шифер бу. Пошел к нему, взял чуть ли не даром, он крышу перекрывал жестью, а шифер собрался выкидывать. Я там же лист пополам обломал, тащить удобно, да и две щели у меня были. Вот так и закрыл, полез на крышу, сосед подавал, а я закрывал и забивал... Кстати, когда не надо, в прошлом году везде на этот шифер натыкался...
Сами довели свой дом до такого состояния,а сейчас когда всё разваливается ,всё на что они способны-это писать в акимат и в газету. Это ваще имущество,собирайте деньги и ремонтируйте. Я вам при желании таких крыш дырявых штук 100 скину с затоболовки,но тут такой номер с выклянчиваем денег с акимата вообще не прокатит,люди складываются и ремонтируют всё сами.
сайлау курманов: Жители прибедняются. Жили бы они в своем доме,даже в мыслях не было бы ходить куда-то жаловаться.
Советский менталитет,напишу жалобу в исполком придёт дядя и сделает всё нахаляву. Я никак не пойму чем жители многоэтажек, лучше частников живущих в своих домах? Почему я свою крышу ремонтирую за свой счёт ,а им надо бесплатно за счёт моих налогов?
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