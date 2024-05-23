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≡ Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49245
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 09:58
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«Беременная» стена, протекающая крыша и риск обрушения - по их мнению, все эти факты говорят об аварийном состоянии дома, которому нужен ремонт не текущий, а капитальный. Собрать деньги на него своими силами невозможно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6892
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 23.05.24 - 20:45
#15
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Жители прибедняются. Жили бы они в своем доме,даже в мыслях не было бы ходить куда-то жаловаться. Видимо не за один год накопилась,оторвался Шифер,стало течь с потолка ну и черт с ним!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38358
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 21:02
#16
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Цитата:
mks2703:
Я там написал, что крышу пока могли бы и сами временно закрыть,

Знаешь сколько я крышу закрываю в Рудном и сколько раз в год, сколько альпинистов нанимал, фото есть где то, как текло, как в парапет заливало, а из парапета в дом шло, и так каждый божий год, хорошо хоть парапет потом сделали, столько цемента и кирпичей натаскать, сталью перекрывали, потому что элементарно в Рудном нет такого шифера целого от слова совсем.
Немного ты обо мне знаешь смотрю.
И везде деньги, леньги, еще раз деньги, ПКСК отказывается в наглую
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38358
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 21:12
#17
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Ну вот, шифер слез 7го января, погода такая была и примерз, и так всегда, что делать срочно, ведь идет дождь?
Тем более шишка на потолке огромная уже



[Исправлено: 111, 23.05.2024 - 22:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38358
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 23.05.24 - 21:16
#18
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Как то так вот с Наташкой сделали, бегали с севшими сотками, искали осколки шифера, толь, какие то досточки, ведь заливает,

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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
538
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 24.05.24 - 00:02
#19
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Цитата:
111:
Как то так вот с Наташкой сделали, бегали с севшими сотками, искали осколки шифера, толь, какие то досточки, ведь заливает,


Оказывается что-то можешь, а плакался. Я в 2001 закрывал. Тогда интернета такого не было, да и комп у меня в 2003 появился. Дал объявление в газету (бесплатные вырезки), через неделю звонят, есть шифер Камаз. Я говорю мне один лист. Одним листом не продаем. Еще частник позвонил, шифер бу. Пошел к нему, взял чуть ли не даром, он крышу перекрывал жестью, а шифер собрался выкидывать. Я там же лист пополам обломал, тащить удобно, да и две щели у меня были. Вот так и закрыл, полез на крышу, сосед подавал, а я закрывал и забивал...
Кстати, когда не надо, в прошлом году везде на этот шифер натыкался...
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9858
Re: Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки...
Отправлено: 24.05.24 - 00:21
#20
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Цитата:
Крышу за 76 лет ни разу не именяли.

Источник:

Сами довели свой дом до такого состояния,а сейчас когда всё разваливается ,всё на что они способны-это писать в акимат и в газету.
Это ваще имущество,собирайте деньги и ремонтируйте.
Я вам при желании таких крыш дырявых штук 100 скину с затоболовки,но тут такой номер с выклянчиваем денег с акимата вообще не прокатит,люди складываются и ремонтируют всё сами.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9858
Если трещины дойдут до верха... - Жители двухэтажки выступают против текущего ремонта за счет госбюджета в Костанае
Отправлено: 24.05.24 - 00:25
#21
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Цитата:
сайлау курманов:
Жители прибедняются. Жили бы они в своем доме,даже в мыслях не было бы ходить куда-то жаловаться.

Советский менталитет,напишу жалобу в исполком придёт дядя и сделает всё нахаляву.
Я никак не пойму чем жители многоэтажек, лучше частников живущих в своих домах?
Почему я свою крышу ремонтирую за свой счёт ,а им надо бесплатно за счёт моих налогов?
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