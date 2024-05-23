НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по делу о гибели крановщика на стройплощадке вынесли в суде Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49245
«Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по делу о гибели крановщика на стройплощадке вынесли в суде Костаная
Отправлено: 23.05.24 - 22:47
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Кран - это же ответственная конструкция, надо на безопасность проверить. Цицерковский очень ответственный был человек, исполнительный. По Темирбаева дом строили, даже сильные ветры были - он ставил кран, отработал, все сделал, - сообщил подсудимый.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38358
Re: «Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по...
Отправлено: 23.05.24 - 22:47
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принято хорошее Соломоново решение.
Никто практически не пострадал и главное бизнес цел и невредим..
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1240
Re: «Он знал, что вся процедура у нас не пройдена» - Приговор по...
Отправлено: 23.05.24 - 23:50
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Никто практически не пострадал

Ну да, кроме крановщика. Его вы не учитываете?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS