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≡ Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49245
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
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Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1362
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 23:02
#90
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Цитата:
abaika95:
Это им не понравилось что под боком у них турецкие лицеи действуют

Такую ахинею даже комментировать неловко. :-)
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1362
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 23:22
#91
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Поясню кратко для тех, кто не в курсе.
У Эрдогана есть враг - проповедник Гюлен.
С какого-то перепугу Эрдоган решил, что система КТЛ связана с Гюленом и потребовал от Казахстана выдачи всех преподавателей Турции.
И хотя парни (а преподавали в КТЛ в основном молодые мужики, многие здесь женились, у них родились дети...) доказывали, что никакой связи между ними и Гюленом нет и просили у Казахстана убежища, Назарбаев их предал, выдал их Эрдогану.
Теперь они там ни за что сидят в тюрьмах. А лицеи переименовали. Не думаю, что качество преподавания там стало выше.
...
Кому интересны подробности - в тырнете информации достаточно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 24.05.24 - 00:53
#92
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Цитата:
Skeptic:
Количество должно определяться спросом.

Вот именно
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23215
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 24.05.24 - 00:57
#93
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Цитата:
abaika95:
Ты только плодишь тут националистов казахских

Они и без меня нормально плодятся :lol:
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Страница 7 из 7«1...567
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