Отправлено: - 12:52

Михаил:

Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались

Михаил:

Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были

Михаил:

!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации

maxsaf:

Ну так и скажите прямо и открыто русскоязычным кустанайцам, что количество групп с русским языком будут решать южане, чтобы родители не питали иллюзий, а смирились или начали уже чемоданы собирать.

maxsaf:

Может и правда ситуация в точности до наоборот и большинство граждан счастливы, что количество русскоязычных групп сокращают год за годом, вопреки спросу.

[Исправлено: Gljuk, 23.05.2024 - 13:35]

Цитата:Да только голод этот создан искусствено из за жадности и тупости МосквыАй отберем у людей хлеб и скот и продадим в Европу и СШАПусть подыхаютА на эти деньги купим движки и электроникуЗа чей счёт банкет получается?Цитата:Ну южане у тебя сплошь дебилы получаются раз на лыжах не умели ездитьСлышалиПотом слышали что МЫ (не понятно кто) только в херовые вузы поступали потомучто не могли попасть в нормальные))И ты ещё что-то лепишь про мир-дружбу?Цитата:Какой нации? ПоподробнееДавай уже на статью наговори)Цитата:А решать сколько групп будет, получается должны русские? Чтобы южане чемоданы поковали и уезжали? Так?Цитата:Ситуация нейтральнаяБольшинству похер вообщеРусские также водят детей в казахские группыКазахоязычные в русскиеА часть нытиков возмутиласьИх и показалиПоноют и успокоятсяТебе какая разница? Ещё раз спрашиваюТы детей русского языка и обучения на русском САМ лишилУвез их в иную языковую среду и сломал об коленоА у нас русские группы в садах в школах и вузахУчатся дети на родном языкеА твои нет))Ты получается нацист и русофоб?