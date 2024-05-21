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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
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Я робот(Пользователи)
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Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 21.05.24 - 14:42
Частный детсад «Солнышко» в районе Кривого магазина посещают 220 детей. Все 9 групп - с русским языком обучения. Перспектива сокращения количества таких групп беспокоит учредителя детсада, воспитателей и родителей воспитанников.
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- 3943
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 12:16
Цитата:
И что?
Это означает, что в области стоило открывать десять технических вузов для выходцев деревни (в городе были, в основном,русскоязычные независимо от национальности) говорящих только на казахском? (Ибо не все же выпускники жаждали учиться во ВТУЗе, да и направления-интересы были разные...
Странные суждения!
Цитата:
Да, именно так!
В столицах обычно отбирают и обучают лучших из лучших, цвет нации!
Или Вы считаете, что ВСЕХ, кто тогда говорил на казахском априори надо было принимать в ВУЗы только по этой причине? Насоздавать в областях десятки вузов?
Ну так и в то время будущие нацкадры имели преимущества, зачислялись не по конкурсу, а по квоте. Как раз шла казахизация Советского Казахстана
Kairat stayer:
Странные суждения, только со мной из одного класса с небольшого совхоза, в 1983 году окончили среднюю школу на казахском языке 16 выпускников.
Странные суждения, только со мной из одного класса с небольшого совхоза, в 1983 году окончили среднюю школу на казахском языке 16 выпускников.
И что?
Это означает, что в области стоило открывать десять технических вузов для выходцев деревни (в городе были, в основном,русскоязычные независимо от национальности) говорящих только на казахском? (Ибо не все же выпускники жаждали учиться во ВТУЗе, да и направления-интересы были разные...
Странные суждения!
Цитата:
Kairat stayer:
Детей, со всей страны, окончивших школу на казахском было достаточно, что нужно было всем ехать в Алматы?
Детей, со всей страны, окончивших школу на казахском было достаточно, что нужно было всем ехать в Алматы?
Да, именно так!
В столицах обычно отбирают и обучают лучших из лучших, цвет нации!
Или Вы считаете, что ВСЕХ, кто тогда говорил на казахском априори надо было принимать в ВУЗы только по этой причине? Насоздавать в областях десятки вузов?
Ну так и в то время будущие нацкадры имели преимущества, зачислялись не по конкурсу, а по квоте. Как раз шла казахизация Советского Казахстана
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 12:42
Цитата:
Кто говорит, что нужно было открывать в областных центрах ВУЗ на казахском языке обучения, когда даже техникумов не было обучающих на казахском языке, конечно странные суждения.
таноми52:
Или Вы считаете, что ВСЕХ, кто тогда говорил на казахском априори надо было принимать в ВУЗы только по этой причине? Насоздавать в областях десятки вузов?
Или Вы считаете, что ВСЕХ, кто тогда говорил на казахском априори надо было принимать в ВУЗы только по этой причине? Насоздавать в областях десятки вузов?
Кто говорит, что нужно было открывать в областных центрах ВУЗ на казахском языке обучения, когда даже техникумов не было обучающих на казахском языке, конечно странные суждения.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15903
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 12:52
Цитата:
Да только голод этот создан искусствено из за жадности и тупости Москвы
Ай отберем у людей хлеб и скот и продадим в Европу и США
Пусть подыхают
А на эти деньги купим движки и электронику
За чей счёт банкет получается?
Цитата:
Ну южане у тебя сплошь дебилы получаются раз на лыжах не умели ездить
Слышали
Потом слышали что МЫ (не понятно кто) только в херовые вузы поступали потомучто не могли попасть в нормальные))
И ты ещё что-то лепишь про мир-дружбу?
Цитата:
Какой нации? Поподробнее
Давай уже на статью наговори)
Цитата:
А решать сколько групп будет, получается должны русские? Чтобы южане чемоданы поковали и уезжали? Так?
Цитата:
Ситуация нейтральная
Большинству похер вообще
Русские также водят детей в казахские группы
Казахоязычные в русские
А часть нытиков возмутилась
Их и показали
Поноют и успокоятся
Тебе какая разница? Ещё раз спрашиваю
Ты детей русского языка и обучения на русском САМ лишил
Увез их в иную языковую среду и сломал об колено
А у нас русские группы в садах в школах и вузах
Учатся дети на родном языке
А твои нет))
Ты получается нацист и русофоб?
[Исправлено: Gljuk, 23.05.2024 - 13:35]
Михаил:
Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
Голод перед великой Отечественной был ВЕЗДЕ: и на Украине, и на территории сегодняшней России, в Поволжье, и в Казахстане.. И от голода на этих землях умирали ВСЕ одинаково мучительно: хоть русский, хоть украинец, хоть башкир , не смотря на язык на котором они общались
Да только голод этот создан искусствено из за жадности и тупости Москвы
Ай отберем у людей хлеб и скот и продадим в Европу и США
Пусть подыхают
А на эти деньги купим движки и электронику
За чей счёт банкет получается?
Цитата:
Михаил:
Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были
Ох как мы любим выдергивать цитаты!!!. А до того не я ли писал, что были и южане, а если были южане-казахи, то северяне тем более были
Ну южане у тебя сплошь дебилы получаются раз на лыжах не умели ездить
Слышали
Потом слышали что МЫ (не понятно кто) только в херовые вузы поступали потомучто не могли попасть в нормальные))
И ты ещё что-то лепишь про мир-дружбу?
Цитата:
Михаил:
!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации
!! А насчет что 70 лет гнули не сломали национальную идентичность: так кто у власти был, кто гнул, кто ломал? Славные представители вашей нации
Какой нации? Поподробнее
Давай уже на статью наговори)
Цитата:
maxsaf:
Ну так и скажите прямо и открыто русскоязычным кустанайцам, что количество групп с русским языком будут решать южане, чтобы родители не питали иллюзий, а смирились или начали уже чемоданы собирать.
Ну так и скажите прямо и открыто русскоязычным кустанайцам, что количество групп с русским языком будут решать южане, чтобы родители не питали иллюзий, а смирились или начали уже чемоданы собирать.
А решать сколько групп будет, получается должны русские? Чтобы южане чемоданы поковали и уезжали? Так?
Цитата:
maxsaf:
Может и правда ситуация в точности до наоборот и большинство граждан счастливы, что количество русскоязычных групп сокращают год за годом, вопреки спросу.
Может и правда ситуация в точности до наоборот и большинство граждан счастливы, что количество русскоязычных групп сокращают год за годом, вопреки спросу.
Ситуация нейтральная
Большинству похер вообще
Русские также водят детей в казахские группы
Казахоязычные в русские
А часть нытиков возмутилась
Их и показали
Поноют и успокоятся
Тебе какая разница? Ещё раз спрашиваю
Ты детей русского языка и обучения на русском САМ лишил
Увез их в иную языковую среду и сломал об колено
А у нас русские группы в садах в школах и вузах
Учатся дети на родном языке
А твои нет))
Ты получается нацист и русофоб?
[Исправлено: Gljuk, 23.05.2024 - 13:35]
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 13:03
Цитата:
Вчера вам сказал, приезжайте из Канады и разбирайтесь .
maxsaf:
Проблема здесь и сейчас, в Костанае, а не где-то там у южан. Здесь русскоязычные группы сокращают. Здесь люди возмущаются. Вот с этим и надо разбираться.
Проблема здесь и сейчас, в Костанае, а не где-то там у южан. Здесь русскоязычные группы сокращают. Здесь люди возмущаются. Вот с этим и надо разбираться.
Вчера вам сказал, приезжайте из Канады и разбирайтесь .
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 13:11
Цитата:
Ну я тоже русскоговорящий, может им, титульным тем-более следует быть двуязычными и им кто мешает выучить государственный язык или их родной язык? Выше отмечал, что более тридцати лет прошло, их родители не выучили, сами не выучили, теперь ещё и дети не знают, со временем и внуки появятся .
maxsaf:
Из статьи явно видно, что и граждане титульной нации тоже возмущаются закрытием групп, потому что они сами русскоговорящие.
Из статьи явно видно, что и граждане титульной нации тоже возмущаются закрытием групп, потому что они сами русскоговорящие.
Ну я тоже русскоговорящий, может им, титульным тем-более следует быть двуязычными и им кто мешает выучить государственный язык или их родной язык? Выше отмечал, что более тридцати лет прошло, их родители не выучили, сами не выучили, теперь ещё и дети не знают, со временем и внуки появятся .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 138
Re: Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в...
Отправлено: 23.05.24 - 13:39
Цитата:
Еще раз повторюсь- с начала раскручивания национальной осознанности-обособленности, народ искусственно разделен- так им проще и легче им управлять: одним подкинуть тему о ненужности в этом государстве, другим- о превосходстве и значимости, и понеслось-поехало. Я южан дебилами не называл- это ваши домыслы. А то что все проходили по конкурсу, и он был в среднем 5 человек на место- попадали те, кто набрал необходимое количество баллов, не взирая на национальную принадлежность. Все были дружны и никто, НИКТО дебилами не называл. Тем паче, в преимуществе были колхозные стипендиаты- титульной нации, как говорят сейчас, причем с гораздо худшими оценками, чем в среднем у всех. И получали они колхозную стипендию, которая была на четверть больше, чем у других студентов. То же самое касалось их распределения после окончания ВУЗа- самые лучшие и гарантированные места были у них, они были первые при распределении, после получения диплома. А вас, судя по вашим измышлениям, многие века гнобили, уничтожали, принижали. У меня вот другая история.. А по национальности- я украинец, жена- азербайджанка, сын женат на кореянке. Живем полной и насыщенной дружной жизнью со всеми, чего и вам желаем. И изучайте историю, хотя бы недавнюю, а не домыслы политиков. На этом словесные баталии считаю законченными.
abaika95:
Ну южане у тебя сплошь дебилы получаются раз на лыжах не умели ездить Слышали Потом слышали что МЫ (не понятно кто) только в херовые вузы поступали потомучто не могли попасть в нормальные)) И ты ещё хамло что-то лепишь про мир-дружбу?
Ну южане у тебя сплошь дебилы получаются раз на лыжах не умели ездить Слышали Потом слышали что МЫ (не понятно кто) только в херовые вузы поступали потомучто не могли попасть в нормальные)) И ты ещё хамло что-то лепишь про мир-дружбу?
Еще раз повторюсь- с начала раскручивания национальной осознанности-обособленности, народ искусственно разделен- так им проще и легче им управлять: одним подкинуть тему о ненужности в этом государстве, другим- о превосходстве и значимости, и понеслось-поехало. Я южан дебилами не называл- это ваши домыслы. А то что все проходили по конкурсу, и он был в среднем 5 человек на место- попадали те, кто набрал необходимое количество баллов, не взирая на национальную принадлежность. Все были дружны и никто, НИКТО дебилами не называл. Тем паче, в преимуществе были колхозные стипендиаты- титульной нации, как говорят сейчас, причем с гораздо худшими оценками, чем в среднем у всех. И получали они колхозную стипендию, которая была на четверть больше, чем у других студентов. То же самое касалось их распределения после окончания ВУЗа- самые лучшие и гарантированные места были у них, они были первые при распределении, после получения диплома. А вас, судя по вашим измышлениям, многие века гнобили, уничтожали, принижали. У меня вот другая история.. А по национальности- я украинец, жена- азербайджанка, сын женат на кореянке. Живем полной и насыщенной дружной жизнью со всеми, чего и вам желаем. И изучайте историю, хотя бы недавнюю, а не домыслы политиков. На этом словесные баталии считаю законченными.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15903
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 14:07
Цитата:
А у власти кто был? Не у карикатурной республики а у верховой власти? В Москве
Хоть один казах был?Цитата:
Вот и я не понял зачем Макс алкашей в аргументы приводит
Цитата:
А необходимость это не навязывание?
Цитата:
Тогда не надо орать везде что была казахизация при СССР
Всё это ширма
На деле везде был русский язык и русская культура в первую очередь
Казахский был на уровне современного татарского в России
Цитата:
Тоесть надо как турки? Упереться и плевать на ваше мнение?)
таноми52:
поддерживали курс на постепенное сокращение применения казахского языка.
поддерживали курс на постепенное сокращение применения казахского языка.
А у власти кто был? Не у карикатурной республики а у верховой власти? В Москве
Хоть один казах был?Цитата:
таноми52:
Сам то понял, что за "аргумент" привёл?
Сам то понял, что за "аргумент" привёл?
Вот и я не понял зачем Макс алкашей в аргументы приводит
Цитата:
таноми52:
НАВЯЗАН или это была необходимость?
НАВЯЗАН или это была необходимость?
А необходимость это не навязывание?
Цитата:
таноми52:
По-твоему, надо было ждать 50 - 100 лет, пока казахи свой сельхозязык разовьют до промышленного и тогда создавать казахскую техническую интеллигенцию
По-твоему, надо было ждать 50 - 100 лет, пока казахи свой сельхозязык разовьют до промышленного и тогда создавать казахскую техническую интеллигенцию
Тогда не надо орать везде что была казахизация при СССР
Всё это ширма
На деле везде был русский язык и русская культура в первую очередь
Казахский был на уровне современного татарского в России
Цитата:
Skeptic:
Турки, они же упёртые. Говорят им на турецком, пока те не начинают понимать. А нам проще сказать на русском, чтобы быстрее сделали, что нам надо. ... Вот и вся "логика".
Турки, они же упёртые. Говорят им на турецком, пока те не начинают понимать. А нам проще сказать на русском, чтобы быстрее сделали, что нам надо. ... Вот и вся "логика".
Тоесть надо как турки? Упереться и плевать на ваше мнение?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15903
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 14:09
Цитата:
Да плевать мне кто у тебя там сын,брат,сват
Самое главное ты уже сказал на прошлой странице
Лицо показал как говорится своё
Михаил:
А вас, судя по вашим измышлениям, многие века гнобили, уничтожали, принижали. У меня вот другая история.. А по национальности- я украинец, жена- азербайджанка, сын женат на кореянке. Живем полной и насыщенной дружной жизнью со всеми, чего и вам желаем. И изучайте историю, хотя бы недавнюю, а не домыслы политиков. На этом словесные баталии считаю законченными.
А вас, судя по вашим измышлениям, многие века гнобили, уничтожали, принижали. У меня вот другая история.. А по национальности- я украинец, жена- азербайджанка, сын женат на кореянке. Живем полной и насыщенной дружной жизнью со всеми, чего и вам желаем. И изучайте историю, хотя бы недавнюю, а не домыслы политиков. На этом словесные баталии считаю законченными.
Да плевать мне кто у тебя там сын,брат,сват
Самое главное ты уже сказал на прошлой странице
Лицо показал как говорится своё
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 23211
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 18:13
Цитата:
А это чтобы все видели
Валентин:
Что тут обсуждать-то по 20-му кругу?
Что тут обсуждать-то по 20-му кругу?
А это чтобы все видели
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 1360
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 22:01
Цитата:
То есть, не надо путать божий дар с яичницей.
Количество групп/классов/школ/ВУЗов с тем или иным языком обучения не чиновники из Астаны должны определять по большевистски - "к какой-то годовщине увеличим количество групп/классов до 60/70/80/90 процентов! Да здравствует кто-то-там! Ура, товарищи!!!"
Количество должно определяться спросом.
Не знаю, как сейчас, а в тот год, когда в КТЛ поступал мой сын, тестирование проходили почти 700 пацанов. На 50 мест.
Если бы в те годы в минобразовании работали умные люди, они бы ухватились за методику преподавания КТЛ, расширили бы её, распространили на другие школы/гимназии/лицеи...
Из КТЛ пацаны выходили со знанием 4 (четырёх) языков. Английский, казахский, русский и турецкий.
И если бы эту методику распространили на другие школы, то уже на сегодняшний день вопрос с языками просто был бы снят по определению. Все школьники выходили бы из школы со знанием четырёх языков.
И не важно было бы количество групп в д/с.
Школа бы всё выравнивала.
Но кому-то это не нужно на самом деле.
Ибо не было бы срача в интернете и возможности устраивать склоки, сталкивать людей лбами в жизни.
abaika95:
Тоесть надо как турки?
Тоесть надо как турки?
То есть, не надо путать божий дар с яичницей.
Количество групп/классов/школ/ВУЗов с тем или иным языком обучения не чиновники из Астаны должны определять по большевистски - "к какой-то годовщине увеличим количество групп/классов до 60/70/80/90 процентов! Да здравствует кто-то-там! Ура, товарищи!!!"
Количество должно определяться спросом.
Не знаю, как сейчас, а в тот год, когда в КТЛ поступал мой сын, тестирование проходили почти 700 пацанов. На 50 мест.
Если бы в те годы в минобразовании работали умные люди, они бы ухватились за методику преподавания КТЛ, расширили бы её, распространили на другие школы/гимназии/лицеи...
Из КТЛ пацаны выходили со знанием 4 (четырёх) языков. Английский, казахский, русский и турецкий.
И если бы эту методику распространили на другие школы, то уже на сегодняшний день вопрос с языками просто был бы снят по определению. Все школьники выходили бы из школы со знанием четырёх языков.
И не важно было бы количество групп в д/с.
Школа бы всё выравнивала.
Но кому-то это не нужно на самом деле.
Ибо не было бы срача в интернете и возможности устраивать склоки, сталкивать людей лбами в жизни.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15903
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 22:07
Цитата:
Тоесть когда надо большевистский прием это норма и благо типа скот и хлеб отбирать у людей
И русскому языку всех учить
А когда по большевистски против кое кого сразу плохо?))Цитата:
Ну скажите спасибо любимой Москве
Это им не понравилось что под боком у них турецкие лицеи действуют
Надавили на наши власти что турки тут шпионы все и вербуют сторонников себе и лицеи тихо тихо прикрыли на радость России))
С такими соседями что-то можно сделать в стране?
Skeptic:
не чиновники из Астаны должны определять по большевистски
не чиновники из Астаны должны определять по большевистски
Тоесть когда надо большевистский прием это норма и благо типа скот и хлеб отбирать у людей
И русскому языку всех учить
А когда по большевистски против кое кого сразу плохо?))Цитата:
Skeptic:
они бы ухватились за методику преподавания КТЛ, расширили бы её, распространили на другие школы/гимназии/лицеи... Из КТЛ пацаны выходили со знанием 4 (четырёх) языков. Английский, казахский, русский и турецкий. И если бы эту методику распространили на другие школы, то уже на сегодняшний день вопрос с языками просто был бы снят по определению. Все школьники выходили бы из школы со знанием четырёх языков.
они бы ухватились за методику преподавания КТЛ, расширили бы её, распространили на другие школы/гимназии/лицеи... Из КТЛ пацаны выходили со знанием 4 (четырёх) языков. Английский, казахский, русский и турецкий. И если бы эту методику распространили на другие школы, то уже на сегодняшний день вопрос с языками просто был бы снят по определению. Все школьники выходили бы из школы со знанием четырёх языков.
Ну скажите спасибо любимой Москве
Это им не понравилось что под боком у них турецкие лицеи действуют
Надавили на наши власти что турки тут шпионы все и вербуют сторонников себе и лицеи тихо тихо прикрыли на радость России))
С такими соседями что-то можно сделать в стране?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15903
Костанайцы жалуются на сокращение русскоязычных групп в детсадах. Что отвечают власти?
Отправлено: 23.05.24 - 22:10
Цитата:
Все и видят
И кстати если ты думаешь что ты тут когото вдохновляшь вонять как сепаров на Донбассе то нет
Обратный эффект получился
Ты только плодишь тут националистов казахских
Которые читая тебе подобных убеждаются в том что в языковом вопросе нужно действовать радикальнее
Благо это? Ну твоей родне живущей тут наверно нет))
А тебе из Канады просто смешно что ты своим родственникам тут будущее портишь всё больше и больше
Дерзай))
maxsaf:
А это чтобы все видели
А это чтобы все видели
Все и видят
И кстати если ты думаешь что ты тут когото вдохновляшь вонять как сепаров на Донбассе то нет
Обратный эффект получился
Ты только плодишь тут националистов казахских
Которые читая тебе подобных убеждаются в том что в языковом вопросе нужно действовать радикальнее
Благо это? Ну твоей родне живущей тут наверно нет))
А тебе из Канады просто смешно что ты своим родственникам тут будущее портишь всё больше и больше
Дерзай))
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