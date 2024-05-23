Отправлено: - 17:44

Михаил:

Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы

Цитата:Бассейн у них не пережил карантин. Они его закрывали, и года за 2 он сгнил в хлам и по всей видимости даже восстанавливать его не стали.