НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49244
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 15:59
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отвечать на вопросы и комментировать фотографии, которые мне прислали, никто не стал. Единственное, что сказали: "У нас все хорошо, дети учатся в две смены, а по поводу ремонта все вопросы в отдел образования".
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
138
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 15:59
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы
Профайл
Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3112
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 17:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Михаил:
Это вы еще в бассейне не были- там вообще склад оборудования областной детской больницы

Бассейн у них не пережил карантин. Они его закрывали, и года за 2 он сгнил в хлам и по всей видимости даже восстанавливать его не стали.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38354
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 17:56
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 90х там мы в баскет игоали, в футбол, боксеры на верху вроде колотили..
Потом в бассейн, учился там плавать.
Хорошую школу сгнобили..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23211
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 18:17
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Хорошую школу сгнобили..

Кто сгнобил, Путин опять? :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38354
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 18:19
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто сгнобил, Путин опять

Господа иностранные патриоты Путина.
Че вы тут его везде пихаете?
Хотите поговорить о нем, или о школе?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
23211
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 18:37
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете?

Это же ты его везде пихаешь, даже в теме про педофила :lol:
Ну ладно, если не он школу угробил, то кто? :lol:
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
587
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:20
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
спрашиваете кто угробил школу. Ну не Вася же Пупкин или еще какой то стрелочник. Угробил тот вернее те, кто имел в своих руках и располагая своими полномочиями и возможностями сохранить этот обьект этого не сделали. А именно - директор и его замы., городской отдел образования. Вот это первые и главные виновники данной ситуации. Я так считаю.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1253
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:48
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
....у жителей ПЧСТРа накатываются слёзы на всё это смотреть,нам стыдно что творится в "новой" 23ей школе...
....в советское время у нас в Шанхае была эта школа 23 но всё было благоустроино столовая, спортзал,приусадебный участок,туалет типа клозет учителя отдельно от учащихся выбеленный начисто...
....каждый год делали ремонт.....а это стыд и позор...чем занимается отдел образования города,области,школьная администрация...
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1253
Re: "Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ...
Отправлено: 23.05.24 - 21:52
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Господа иностранные патриоты Путина. Че вы тут его везде пихаете? Хотите поговорить о нем, или о школе?

.....нам школа не интересна ...
....начинай с племянников украины и Путина...

....мне всегда нДравится кода ты горбатого где надо и ненадобно :-P :-P :-P
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38354
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 22:01
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
даже в теме про

Ну..
Опять врешь.
Читай все комментарии,перед моими, а не только мои.
Но тебе лишь бы соврать..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38354
"Не школа, а сарай!" - так говорят костанайцы о СШ № 23. Почему одно из лучших учебных заведений города пришло в упадок?
Отправлено: 23.05.24 - 22:02
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
рихард:
директор и его замы., городской отдел образования. Вот это

Ну еще может, школу кто то готовит к тому, как и областную больницу, то есть к вечеому ремонту и распиливанию миллиардов намеренно
Тогда это не директор и не наше образование, это кто то по круче..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 76, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 74
Зарегистрированные пользователи: abaika95, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS