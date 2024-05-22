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≡ Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49244
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
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Петиция за перевод времени на час вперёд в большинстве регионов Казахстана (как было до 1 марта) стремительно набирает голоса. На 10 мая опубликованное на официальной площадке обращение подписали чуть более 100 человек, а на сегодняшний день количество собранных подписей превысило отметку 25 тысяч.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
524
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 15:04
#1
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Передавайте привет Ведлер и К° :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14761
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:44
#2
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Не давно был в Усть - Каменогорске. Там в 3 часа ночи светает уже, а после 7 часов вечера темнеет. Люди после работы не успевают по светлу на дачах по работать. Плюют в того кто это придумал. Вот фото сделано в 3 ночи :-x


[Исправлено: Vit, 22.05.2024 - 15:44]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
765
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 15:54
#3
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Только у нас хорошо то, что вровень с астаной.
Страна то у нас большая, и пояс должен быть везде свой, а не один на всех...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1360
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:30
#4
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Вот что делают с народом 30 лет "реформ" в образовании...
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
524
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Петция
ПОДПИСЫВАЕМСЯ!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
537
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 22.05.24 - 18:53
#6
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Усложнили народу выбор. Можно было просто СМС по телефону голосовать. Видать мошенников боятся...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1360
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 22.05.24 - 22:10
#7
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Цитата:
N0name:

Текст "петиции" составлен настолько неграмотно, что вряд ли его будут подписывать люди, хоть немного разбирающиеся в вопросе.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1498
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 23.05.24 - 09:07
#8
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надо не на час вперед, а 3 часовых пояса, чтобы время соответствовало фактическому рассвету, полдню и закату
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15903
Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...
Отправлено: 23.05.24 - 21:55
#9
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Нурхожаева не надо тряпками с различными мокрыми свойствами гнать из всех общественных советов за такой эксперимент над людьми,нет?
А наших активистов?)
Ведлер, Каримов, Сушко кто там ещё был?
Всех по именно надо в ВКО вывесить как "специалистов" по хренобиологии и учебникам за 6 класс)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
38354
Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч голосов. У многих подписание вызывает трудности
Отправлено: 23.05.24 - 22:05
#10
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У нас много тех знакомых, кому это нравится и кто не желает что то переделывать.
Мне тоже хорошо.
Где подписать петицию против этой петиции?
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