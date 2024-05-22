Re: Петиция против единого часового пояса набрала 25 тысяч...

Отправлено: - 21:55

Нурхожаева не надо тряпками с различными мокрыми свойствами гнать из всех общественных советов за такой эксперимент над людьми,нет?

А наших активистов?)

Ведлер, Каримов, Сушко кто там ещё был?

Всех по именно надо в ВКО вывесить как "специалистов" по хренобиологии и учебникам за 6 класс)